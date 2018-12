D’entrée de jeu, il est fort important de noter que l’actuelle débandade boursière de décembre n’aura pas d’emprise sur la révision prochaine du prix des actions des fonds de travailleurs, puisque la révision porte sur la période allant du 1er mai au 30 novembre derniers.

La mise au point étant faite, il n’en demeure pas moins que les chances de voir les actions du Fonds de solidarité de la FTQ et de Fondaction de la CSN être révisées à la hausse sont très minces.

Si l’on se fie à la « performance » des différents indices financiers au cours des six mois se terminant au 30 novembre dernier, la valeur des actions des deux fonds devrait plutôt baisser.

La révision de l’action du Fonds FTQ aura lieu le samedi 5 janvier prochain, et celle de Fondaction le jeudi 24 janvier.

Mais pas de panique : s’il y a recul, ce sera de 1 à 3 %. Tout au plus, j’ose croire.

Sur quoi je me base ? Sur le rendement semestriel des indices suivants :

Fonds communs équilibrés neutres (Globefund) : -1,38 %

S&P/TSX Composé de Toronto : -3,92 %

BMO compagnies québécoises à faible capitalisation : -11,74 %

First Asset Morningstar National Bank Québec : -3,56 %

Indice S&P/TSX des petites capitalisations : -14,0 %

Indice S&P 500 : +3,02 %

Indice Obligations Univers Canada : 0,0 %

Autre indicateur pouvant servir de « baromètre », c’est le rendement des « caisses de retraite type » que compile la firme Aubin Actuaire Conseil inc.

Pour la période de six mois au 30 novembre, tous les portefeuilles renfermant des allocations d’actifs allant de « 15 % d’actions / 85 % d’obligations » à « 65 % d’actions / 35 % d’obligations » ont affiché quasiment le même rendement, soit une perte variant de -0,2 % à -1,0 %.

QUE FAIRE

Si vous désirez acheter des actions de l’un ou l’autre des fonds de travailleurs, il n’y a aucune urgence. Attendez de voir si la Bourse reviendra à la hausse en janvier...

Mais si vous faites partie des actionnaires admissibles au rachat de leurs actions par les fonds, et que vous désirez sortir vos billes, vous avez intérêt à ce moment-là à effectuer votre demande de rachat avant la date de révision du prix des actions.

La raison ? Cela vous permettra d’obtenir le prix le plus élevé entre le prix actuel des actions et le prix prochainement révisé.

RAPPEL DES AVANTAGES

L’achat d’actions des fonds de travailleurs procure d’alléchants avantages fiscaux, soit 30 % (15 % provincial et 15 % fédéral) dans le cas du Fonds FTQ et 35 % (15 % fédéral et 20 % provincial) dans le cas de Fondaction de la CSN.

Ces crédits d’impôt sont accordés jusqu’à l’année de nos 64 ans et s’ajoutent aux déductions REER.

Le montant annuel maximal pouvant être investi dans les fonds de travailleurs est de 5000 $ par année, au total.

Les actions seront gelées jusqu’à la préretraite à partir de 55 ans... ou à la retraite à 65 ans.