Une octogénaire perd tout au lendemain de Noël

Une octogénaire qui a perdu sa maison au lendemain de Noël dans un grave incendie « remercie le ciel » d’avoir été absente cette nuit-là, alors que son fils a été sauvé in extremis du brasier, en Chaudière-Appalaches.

Par chance, Jeanne-d’Arc Marcoux, 87 ans, ne se trouvait pas chez elle lorsque le feu s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, dans la résidence du chemin Craig, à Irlande, une petite municipalité de 884 âmes près de Thetford Mines.

Photo courtoisie

Alors qu’elle était dans la région de Québec pour souligner Noël, l’un de ses fils, seul occupant au moment du sinistre, a miraculeusement survécu.

L’homme de 61 ans rapporte avoir été réveillé par le bruit d’une explosion au sous-sol, alors qu’il dormait au deuxième étage. Il était tout juste passé 1 h.

« J’ai ouvert la porte de ma chambre et il y avait une fumée très âcre et opaque, alors je l’ai refermée », relate Christian Dubois.

Souvenirs envolés

L’incendie ne lui a pas laissé d’autre choix que de fuir par la fenêtre. D’instinct, il a fixé un drap sur une chaise qu’il a immobilisée sur le cadre. « J’ai descendu le long de mon drap », affirme M. Dubois, qui se considère chanceux d’être en vie.

Photo Yves Charlebois

Le brasier s’est vite propagé à l’ensemble de la maison. « Ça flambait à la grandeur. C’était tout un barbecue », ironise l’homme. Une pelle mécanique a d’ailleurs été requise pour terminer l’extinction, selon Luc Girard, capitaine au Service de sécurité incendie régional de L’Érable.

Précieux souvenirs

La mère et le fils se consolent en se disant que « c’est du matériel », mais ils s’attristent de la perte de précieux souvenirs. La propriétaire de la résidence a élevé ses 11 enfants à cet endroit et conservait des objets de son mari décédé et de deux de ses fils, également partis trop tôt.

« C’est une grande tristesse. C’est un deuil. Cette maison-là, on l’a bâtie en 1967 avec mon mari. On y a élevé nos enfants et c’est bien certain qu’il y avait des souvenirs sur tous les murs », se désole Jeanne-d’Arc Marcoux, qui est aujourd’hui 31 fois grand-mère et 17 fois arrière-grand-mère.

Les deux sinistrés restent maintenant chez des proches et peuvent compter sur l’aide de leur communauté. L’organisme des Chevaliers de Colomb a mis sur pied une collecte et leur a remis 500 $ en coupons d’épicerie.

« On se retrousse les manches »

Malgré son âge vénérable, Mme Marcoux indique qu’elle n’a pas l’intention de se rendre dans un foyer pour aînés. Au contraire, elle songe même à faire reconstruire la maison.

« Je suis une personne très indépendante et très autonome, je l’ai été toute ma vie », lance celle qui possède toujours un véhicule.

« C’est une aïeule assez exceptionnelle, confirme Christian Dubois. On se retrousse les manches et on va en avant, c’est aussi simple que ça », dit-il.

— Avec Yves Charlebois, collaboration spéciale

►La cause de l’incendie est toujours inconnue, mais les pompiers suspectent une défectuosité de l’installation du chauffage au bois.