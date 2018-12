Cette année, de nombreuses Montréalaises ont mis une touche de «wow» dans nos vies.

Que ce soit en lançant des projets écoresponsables et inspirants ou simplement en partageant du contenu de qualité sur les réseaux sociaux, ces 14 Montréalaises ont fait de 2018 une année plus douce.

Voici donc 14 Montréalaises qui ont mis du wow dans nos vies en 2018.

1. Josiane Stratis

Connue entre autres pour avoir lancé le blogue Ton Petit Look, Josiane Stratis encourage la diversité corporelle à travers tout ce qu’elle fait. Cette année, elle a réalisé le projet Incluses (avec l'aide de sa jumelle Carolane) où des designers québécois offraient pour la première fois leurs créations en tailles plus. Une belle initiative qui a fait beaucoup jaser!

Vous pouvez d’ailleurs découvrir les vêtements de Incluses ici.

2. Fleur Maison

La blogueuse Fleur Maison est une adepte du beau. Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement du contenu sur sa maison «rose», son «p’tit mari» et ses créations artistiques. Outre son blogue, elle possède une compagnie d’accessoires «funky» qui font sourire et qui donnent un petit punch à n’importe quel décor. Fleur Maison à certainement contribuer à faire de 2018 une année plus douce et plus belle.

Vous pouvez visiter sa maison «rose», ici.

3. Cassandra Cacheiro et Sara Hini

Le projet artistique des Montréalaises Cassandra Cacheiro et Sara Hini est sans aucun doute l’un des plus inspirants qui soient. Lancée il y a quelques années, The Womanhood Project ouvre la discussion sur de nombreux sujets tabous qui concernent les femmes. Cœur de Pirate et Stéphanie Boulay ont d’ailleurs accepté d’y participer.

4. Laurie et Stéphanie de Dans le sac

Être écoresponsable est plus important que jamais. Les Montréalaises derrière la petite entreprise Dans le sac l’ont bien compris et elles cherchent à faire la promotion d’un mode de vie «zéro déchet» le plus possible. À l’aide de leur blogue et de leur produit, Laurie et Stéphanie aident les Montréalais à se conscientiser à changer leur façon de consommer.

5. Josiane Konaté

Josiane Konaté, qui est derrière le compte Instagram de Petite and Bold, est aussi la fondatrice de Maison Petite + Bold. Cette boutique en ligne est en fait un moyen de faire la promotion de l’artisanat traditionnel de différentes cultures et de créer un lien fort entre les acheteurs et les vendeurs. Une boutique à découvrir!

6. Eve Martel

La YouTubeuse Eve Martel (Tellement Swell) est sympathique et attachante. Toutes les semaines elle partage avec ses abonnées ses coups de cœur et sa passion pour la vie et la nourriture. Elle est suivie par plus de 24 000 abonnés et gageons qu’en 2019 ça continuera de monter!

7. Jessica Prudencio

Jessica Prudencio s’occupe du compte Instagram @ToutesDansMesFesses et nous fait découvrir les plats les plus cochons et décadents de la ville à travers ses photographies gourmandes. Si vous aimez manger, vous adorerez sa page!

8. Toute l’équipe du salon de tatouage Minuit Dix

Le salon de tatouage végane Minuit Dix situé dans le Mile-End n’est pas un salon traditionnel, mais plutôt un atelier d’artistes engagés qui pratiquent l’art du tatouage. Ici, pas de sexisme, de racisme, de classisme, de grossophobie. Minuit Dix prône un environnement sécuritaire où il est agréable de se faire tatouer et de discuter sans préjugés. Parmi les artistes de l’établissement, on retrouve quelques gros noms du tatouage comme Muriel de May, Cammy, Lyndsay Philo et Noémie La Thug.

9. Julie Artacho

La photographe Julie Artacho lutte quotidiennement contre la grossophobie. Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des textes et des citations afin de faire réfléchir son entourage sur les enjeux reliés à la grossophobie. Une femme inspirante et talentueuse à suivre en 2019!

10. Marie-Élaine de Skog

Les produits naturels Skog sont faits à base de plantes et de choses que l’on peut prononcer sans problème. L’entrepreneure derrière Skog, Marie-Élaine, souhaite offrir une gamme de produits qui sont bons pour la peau, mais aussi pour l’environnement. Voilà une autre montréalaise qui a rendu l’année 2018 beaucoup plus douce.

11. Camille D. Sperandio

La photographe Camille D. Sperandio partage régulièrement de magnifiques clichés sur ses réseaux sociaux. Avec son amoureux, Guillaume St-Amand, ils ont lancé le site Our Next Project où ils unissent leurs forces pour faire du beau. Des artistes à suivre en 2019!

12. Julie Plante et sa Caravane de la beauté

La Montréalaise Julie Plante a décidé de tout quitter et de vivre la #VanLife cette année, mais pas n’importe comment. La voyageuse a transformé sa caravane en un lieu de «mise en beauté» afin de permettre à toutes les femmes de se sentir belles pendant un petit moment. D’avoir un moment à elle. Avec son bolide elle prévoit se rendre jusqu’au Costa Rica afin de mettre un peu de «wow» dans la vie des femmes qui croiseront son chemin. Suivez le déroulement de son projet par ici!

