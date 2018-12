20 Septembre 2018

Cette journée, c’est celle qui aura été la plus marquante dans l’année politique qui s’achève.

Le chef caquiste, François Legault, avait perdu le contrôle de son navire. Gertrude la magasineuse lui avait glissé entre les doigts. Stéphane Lebouyonnec s’était retiré dans la controverse. Et surtout, surtout, le chef Legault avait lui-même fait débarquer la chaîne de son bicycle en s’enfargeant dans des questions relatives au processus d’immigration. Le sujet qui était jusque là son pain et son beurre était soudainement devenu sa némésis.

Philippe Couillard, lui, menait sa campagne ronron petit patapon sans trop frapper d’écueils. Le PM sortant jouait essentiellement la trappe, espérant que son principal adversaire dégringole dans les intentions de vote et que le désir de changement tant souhaité finisse par se dégonfler.

Contexte

Pour sa part, le chef péquiste faisait flèche de tout bois. Il était dynamique, de bonne humeur et efficace. Tous s’entendaient pour dire qu’il était potentiellement en train de sauver la mise pour son parti. Jean-François Lisée était en contrôle, et les plus optimistes se permettaient même de croire au miracle.

Chez Québec solidaire, Manon Massé tirait bien son épingle du jeu, mais son parti peinait à se démarquer dans un espace médiatique saturé. On sentait bien que le parti bénéficiait du fait qu’il n’était pas assez fort pour que la crédibilité de ses engagements soit remise en question, mais de toute manière, tout indiquait que les solidaires demeureraient essentiellement dans la marge.

Alors, que s’est-il passé lors de cette fameuse journée ?

Face-à-face

Tôt le matin, Philippe Couillard bousilla totalement sa campagne en y allant d’une déclaration idiote sur la faisabilité de nourrir une famille avec un budget d’épicerie de 75 $ par semaine.

Rarement avions-nous vu les médias sociaux s’emballer autant et aussi rapidement. Avec son incapacité à s’amender et son entêtement à se justifier malhabilement, le chef libéral venait de permettre aux Québécois de livrer un jugement sans appel sur sa personne et sur son parti.

Puis vint le Face-à-Face à TVA. Relevant le défi titanesque qui se présentait à lui, François Legault offrit une solide performance. En contrôle, efficace et stratégique, le futur PM y alla même d’un petit coup d’éclat : il osa faire son mea culpa aux électeurs et s’excusa d’avoir erré sur la question de l’immigration.

Pour Jean-François Lisée, ce fut la catastrophe. Le pire coup politique de l’ère moderne. En secret, le chef du PQ avait préparé un coup fourré pour prendre en défaut la chef solidaire. Plutôt que de faire mouche, la bombe explosa au visage du grand « stratège ».

En un instant, il venait de tout foutre en l’air. Pire encore, il venait de pousser bon nombre de ses électeurs dans les bras de QS, qui allait en profiter pour faire élire une dizaine de députés.

Oui, le 20 septembre 2018 fut assurément la journée la plus marquante de l’année 2018.