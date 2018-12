Accident à Brossard: l’état de santé de l’enfant s’améliore

L’état de santé d’un enfant gravement blessé dans un accident de la route survenu jeudi à Brossard s’est amélioré, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ).

Le corps de police a expliqué aujourd'hui que l’état de santé de cet enfant était maintenant stable et non plus critique.

Vers 17 h 30, jeudi, à la hauteur de la pesée routière de Brossard sur l’autoroute 10, une automobiliste de 42 ans a perdu la vie quand son véhicule, où se trouvaient quatre personnes, a dévié de sa voie pour traverser le terre-plein et frapper de plein fouet deux voitures en sens inverse.

Un homme et un enfant qui se trouvaient dans le véhicule de la conductrice qui a perdu la vie étaient dans un état critique. Il y avait aussi un autre enfant à bord.

L’état de santé de l’homme n’avait pas évolué aujourd'hui.