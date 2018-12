Brent Burns s'offre un but gagnant à son 1000e match

Le défenseur des Sharks de San Jose Brent Burns a bien fait les choses pour se rappeler de son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale (LNH), jeudi, car il a inscrit le but décisif dans un gain aux dépens des Ducks d’Anaheim.

Le vétéran à la longue barbe a pu montrer son plus beau sourire en brisant l’égalité au milieu de la troisième période. Son premier filet depuis le 2 décembre a mis fin à une disette de 11 parties sans but et permis aux Sharks de l’emporter 4 à 2. Au terme de la rencontre, Burns avait le sentiment du devoir accompli.

«C’est plaisant de marquer à nouveau. Ça faisait longtemps et c’est bien de contribuer de cette façon, a-t-il mentionné au site NHL.com. Je pense qu’en revenant de la pause des Fêtes, gagner un match est immense, puisque trois jours d’arrêt, c’est beaucoup pour nous. Reprendre le travail avec une victoire nous ramène sur la bonne voie et ce sera plus facile d’avancer.»

Pour sa part, l’entraîneur-chef Peter DeBoer a souligné une fois de plus les qualités de son arrière qui compte 36 points en 38 sorties cette saison.

«Quelle grande carrière! C’est un gars ayant été repêché comme attaquant et qui a changé de position. Il a été échangé et a remporté le trophée Norris [en 2016-2017], a-t-il affirmé. Sa manière d’aborder le jeu et ce qu’il amène à la patinoire quotidiennement sont indéniables. C’est un bel accomplissement pour lui en considérant d’où il est parti. Et il semble avoir encore beaucoup de matchs à offrir.»

Encore du millage

D’ailleurs, le principal intéressé confirme ne pas vouloir s’arrêter là. Le signataire d’une prolongation contractuelle en novembre 2016 détient un pacte valide jusqu’en 2025; il aura 40 ans à la fin de celui-ci.

«Je prévois jouer pour une longue période et je ne veux pas arrêter de sitôt, a-t-il dit au quotidien San Jose Mercury News. Et je ne souhaite pas être un simple figurant. Je veux contribuer et être à mon mieux aussi longtemps que possible.»

«Il joue beaucoup de minutes, dont plusieurs qui sont importantes, et il se retrouve dans toutes les situations de jeu, a ajouté son coéquipier Joe Thornton au sujet de Burns, qui a totalisé 428 joutes consécutives. C’est l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue, si ce n’est pas le plus dominant. Pour quelqu’un ayant joué autant, cette séquence de matchs est impressionnante.»