Ces bonnes voitures qui ne se louent pas

Qu’il s’agisse de modèles 2018 ou 2019, il faut admettre que l’offre aux consommateurs regorge de voitures exceptionnelles. Et pas uniquement chez Porsche. En fait, je vous dirais même que dans certains cas, on surestime la qualité générale de ces voitures aux logos prestigieux, sous-estimant du coup celle des marques desquelles il est plus facile de se moquer. Des exemples?

Je pense d’emblée à Kia, qui propose notamment la Stinger. Une berline sport à hayon qui est passé à un cheveu de remporter l’an dernier le titre de Voiture Nord-Américaine de l’Année, lequel a été décroché par la Honda Accord (oui...il y a matière à discussion).

La Stinger, par son style et son approche, apporte un vent de fraicheur dans un paysage automobile où plusieurs constructeurs n’osent plus déroger du moule établi par l’industrie.

Parce qu’il faut se le dire, rien ne ressemble plus à un VUS compact qu’un autre VUS compact. Or, avec la Stinger, Kia joue d’audace. Et le résultat est tout simplement splendide. Pas parfait, mais franchement étonnant. Et pourtant, la Stinger ne vend pas. À peine 1 500 unités ont trouvé preneur cette année au pays, non pas sans qu’on octroie parfois de sérieux rabais. Comment expliquer ce piètre résultat?

La réponse se trouve en grande partie dans l’incapacité de Kia à être compétitif en location. Et puisque la majorité des acheteurs de ce type de voitures favorisent la location plutôt que l’achat, ces derniers préféreront à mensualité égale ou même moindre, opter pour une voiture allemande de renom.

La damnée valeur résiduelle

Pourquoi Kia ne peut être plus compétitif en location? Cela s’explique par la faible valeur de rachat au bout du terme, communément appelée valeur résiduelle. Dans le cas de la Kia Stinger GT Limited, il est question d’une valeur d’à peine 38% au bout de quatre ans (19 714$), pour une voiture coûtant 51 895$. Bonjour la dépréciation ! Cela explique donc les mensualités à la location de 977$ (taxes incluses), nécessaires pour l’amortissement d’un montant d’environ 33 000$ (plus taxes).

À titre de comparaison, une Audi A4 S Tronic Quattro de même valeur vous coûterait mensuellement environ 125$ de moins. On peut aussi appliquer le même exercice à une Kia Optima LX+ coûtant grosso modo 100$ de plus mensuellement qu’une Toyota Camry de même valeur. Vous comprenez maintenant en partie pourquoi il se vend quatre Camry pour une Optima sur le marché canadien.

Pour Kia, il s’agit évidemment d’un très gros problème. Il n’est pas non plus facile de corriger la situation puisque la firme coréenne n’a pas nécessairement le contrôle sur la valeur de ses véhicules à la revente. Ce sont des firmes spécialisées qui étudient mensuellement le pouls du marché afin de projeter des valeurs futures sur des produits, en prenant en considération de multiples facteurs.

L’intérêt du public y est bien sûr pour quelque chose, mais il faut aussi considérer l’offre et la demande, les sondages de qualité, la réputation du constructeur, le coût de l’énergie, et même anticiper une situation économique au moment où la voiture se retrouverait sur le marché d’occasion.

Évidemment, la Stinger n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de véhicules qui ne connaissent pas le succès mérité. Or, le constructeur Kia est sans doute le plus affecté de tous par le problème de valeur résiduelle, puisque la plupart des voitures sont plus difficilement «louables» que la compétition. Pensez à la Forte, à l’Optima ou même à la Cadenza, trois voitures qui n’ont pourtant rien à envier à la compétition, sauf peut-être leur réputation.

Kia est hélas la dernière grande marque généraliste à être débarquée en Amérique du Nord (1994 aux États-Unis, 1999 au Canada), toujours en place. Cet aspect ne favorise donc pas le constructeur qui à produits égaux, devrait techniquement se retrouver là où se situe Hyundai (arrivée en 1983). De ce fait, il est donc clair à mon esprit que les stratèges de Kia prient chaque jour afin de voir débarquer un nouveau joueur (comme un constructeur chinois) qui deviendrait le nouveau bouc émissaire de l’industrie. Celui duquel on se moquerait, et qui afficherait d’encore plus faibles valeurs résiduelles, faisant du coup grimper celles de Kia.

Avant de louer

Or, en attendant que cela ne se produise, sachez maintenant une chose. Si vous êtes en quête d’une nouvelle voiture que vous louerez, n’oubliez pas que la valeur résiduelle constitue un élément primordial dans votre exercice de comparaison. La combinaison d’un bon prix, d’un faible taux d’intérêt et d’une valeur résiduelle élevée vous permettra en fait d’obtenir la voiture la plus intéressante sur le plan financier. Ne vous demandez donc pas pourquoi nos routes regorgent de Honda Civic et de Toyota RAV4...

Croyez-moi, ce n’est pas faute de vouloir. On a beau octroyer des rabais, réduire à minimum les taux d’intérêt et offrir des incitatifs, on n’y parvient tout simplement pas.