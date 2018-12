Cinq équipes qui ont marqué 2018

Le sport est parfois porteur d’espoir. En 2018, plusieurs équipes, autant professionnelles qu’amateurs, ont marqué les esprits avec des parcours inspirants.

Voici cinq clubs qui se sont démarqués pour les bonnes raisons.

Golden Knights de Vegas, LNH

À leur première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Golden Knights n’ont pas fait les choses à moitié. Bien géré par le directeur général d’expérience George McPhee, le club a conclu sa saison avec une présence surprise en finale de la Coupe Stanley.

Menée notamment par le gardien québécois Marc-André Fleury, la formation du Nevada s’est inclinée en cinq matchs face aux Capitals de Washington, au grand malheur de certains.

Cette saison s’est mise en branle quelques jours après la fusillade sur la «Strip» qui a fait plus de 50 morts et 500 blessés. Le contexte a par ailleurs permis de créer un lien fort entre les joueurs, tout juste arrivés en ville, et la population. Les gens de la Ville du vice ont ainsi fortement appuyé leurs Knights, qui ont réalisé ce que peu d’équipes d’expansion avaient réussi auparavant.

Atlanta United FC, MLS

S’il en était à une deuxième saison après une expansion, l’Atlanta United FC a également tout mis en œuvre pour être rapidement compétitif dans la Major League Soccer (MLS).

Dirigée par «Tata» Martino, l’équipe de la Géorgie a mis en place un plan audacieux pour mettre la main sur d’excellents jeunes joueurs. Avec les Josef Martinez, Miguel Almiron et Hector Villalba, Atlanta a remporté la Coupe MLS devant 73 019 partisans réunis au Mercedes-Benz Stadium.

Ce nouveau record de la MLS témoigne de l’engouement grandissant pour le soccer aux États-Unis.

La formation allemande de hockey aux Jeux olympiques

L’équipe nationale allemande de hockey masculin a également bousculé les idées préconçues avant le début du tournoi des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Ne signant qu’une seule victoire lors du tournoi préliminaire, les Allemands, menés par l’ancien attaquant de la LNH Marco Sturm, ont terminé au neuvième rang sur 12 clubs impliqués. Quoi qu’il en soit, ils ont tour à tour évincé la Suisse, la Suède et le Canada pour obtenir leur billet pour la finale.

Face aux athlètes olympiques de Russie, en finale, les Allemands étaient à 56 secondes d’être décorés d’or. Les Russes ont toutefois égalé la marque en infériorité numérique et ont ensuite inscrit le but de la victoire sur un jeu de puissance en prolongation. Une fin crève-cœur pour un parcours inspirant.

Real Madrid

Le Real Madrid a connu une autre année faste, remportant notamment un troisième titre consécutif de la Ligue des champions et un quatrième en cinq ans. Avec 13 sacres, le club espagnol est de loin le plus titré dans l’histoire de la compétition.

Équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval

Le Rouge et Or a conclu une campagne parfaite en venant à bout des Mustangs de l'Université Western au compte de 34 à 20 lors du match de la Coupe Vanier. Une belle façon de venger leur défaite de l’année précédente face à ces mêmes Mustangs.

Des champions dominants

Certaines formations ont également complètement dominé leurs rivaux en route vers un championnat cette année. C’est notamment le cas des Red Sox de Boston, dans le baseball majeur, et des Warriors de Golden State, dans la NBA.