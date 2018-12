Des Québécois feront rire la planète

Le 1er janvier, Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey pourront faire rire la planète entière dans la nouvelle série de Netflix, Humoristes du monde (Comedians of the World). Les quatre Québécois feront partie des 47 comiques qui ont été sélectionnés à travers le globe.

Depuis quelques années, Netflix a ajouté énormément de spectacles d’humour sur sa plateforme. Et c’est pour refléter ce qui se fait de meilleur en stand-up aux États-Unis, mais aussi un peu partout sur la planète que le service de divertissement a décidé de concevoir Humoristes du monde.

« Le stand-up a explosé partout dans le monde depuis 15 ou 20 ans, mentionne au Journal le Montréalais Robbie Praw, directeur de l’humour stand-up chez Netflix, à Los Angeles. C’est très populaire aux États-Unis, mais aussi dans des pays comme l’Inde et l’Afrique du Sud. Nous voulions donc créer un “événement mondial” dans lequel on pourrait rassembler tous ces humoristes de partout à un seul endroit. »

En regardant la liste des artistes dans Humoristes du monde, on remarque que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont chacun quatre représentants. Et le Canada, lui ? Il en a huit, dont quatre du Québec.

Distinguer le Québec

Photo Pierre-Paul Poulin

Pour Robbie Praw, qui a travaillé durant 12 ans à Just For Laughs, c’était une évidence de distinguer le Québec du reste du Canada.

« J’ai une bonne connaissance du milieu et je sais à quel point l’humour est important dans ce pays, dit-il. Le plus gros festival d’humour a commencé en français. Pour moi, c’était la décision à prendre pour bien couvrir le Canada. »

Du rythme

C’est au Club Soda, l’été dernier, durant Just For Laughs, que les quatre humoristes québécois ont enregistré leur prestation de 30 minutes chacun.

« Je travaille en humour depuis 15 ans et pour la première fois, j’ai remarqué qu’il y avait du rythme dans cet art, comme en musique, dit Robbie Praw. J’étais dans la salle avec d’autres gens de Netflix qui ne parlent pas français et ils riaient avec le reste du public ! »

On a appris récemment que le dernier spectacle de Martin Matte, Eh la la..!, sera offert sur Netflix au courant de 2019. Selon Robbie Praw, d’autres humoristes québécois pourraient se retrouver sur la plateforme dans les prochaines années.

« Je me tiens toujours informé de ce qui se fait dans la province. J’ai toujours cru qu’il fallait éliminer les frontières entre les langues et les pays. »

►Humoristes du monde sera diffusé sur Netflix dès le 1er janvier.