DJ Pauly D débarque à Montréal en janvier et les billets sont presque le même prix qu’un trio Big Mac

Arrêtez tout! L’un des participants de la populaire série Jersey Shore débarquera à Montréal et ça promet d’être soirée inoubliable.

Le désormais célèbre DJ Pauly D fera une performance au New City Gas le 5 janvier prochain et ce sera une occasion pour tous les Guidos et les Guidettes de faire la fête jusqu’au petit matin.

Si vous craignez que les billets pour assister à cette soirée ne soient trop chers, rassurez-vous. Vous n’aurez besoin que de 16$ pour vous assurer une place à la soirée la plus intense de 2019. C'est presque le même prix qu'un trio Big Mac! Un burger VS voir DJ Pauly D en action? À vous de voir ce que vous préférez...

Tous les détails du passage de DJ Pauly D à Montréal par ici.

