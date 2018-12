Données cellulaires: l'année 2018 marquée par une hausse de la demande

OTTAWA | Les Canadiens ont continué d’augmenter leur consommation de données sur leurs téléphones cellulaires en 2018 et ont profité de services sans fil de «classe mondiale», selon le bilan que dresse l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS).

«Nos fournisseurs propriétaires d'infrastructures n'ont pas hésité à faire preuve d'innovation et à faire des investissements pour offrir des réseaux sans fil qui figurent parmi les plus rapides du G7», a affirmé le président et chef de la direction de l'ACTS, Robert Ghiz, par communiqué.

Ce dernier a ajouté que les prix des services sont offerts aux Canadiens à des tarifs de plus en plus bas, et ce, même s’ils ont accès à des réseaux de qualité.

L'organisation qui représente les grandes entreprises du secteur des télécommunications sans fil cite à l’appui un récent rapport de la firme Wall Communications commandé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

«Malgré les lacunes du rapport de Wall [...], le rapport fait clairement état des retombées globales des politiques à long terme du Canada qui favorisent la concurrence fondée sur les infrastructures», peut-on lire dans un le communiqué.

L’industrie des télécommunications sans fil est à la source de plus de 138 000 emplois à temps plein et contribue au PIB à hauteur de plus de 25 milliards $, indique-t-on.

Selon un rapport de 2018 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le Canada était muni à 99 % de réseaux LTE avancés à la fin 2017.

De 2014 à 2017, la consommation de données par l’abonné moyen a grimpé de 163 %, mentionne-t-on également. Les plans de données proposaient ainsi 30 % plus de données en moyenne en 2017, par rapport à 2016.

Alors que la demande ne cesse de croître, l’ACTS rappelle que le Canada se prépare à l’arrivée de la technologie 5G qui a nécessité des investissements de 50 milliards $, précise-t-on.