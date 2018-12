Éboulements

2018, était-ce l’année du pot ? Pourtant, à quelques mois de la légalisation, on ignorait toujours qui seraient les pushers officiels ? Pharmacies, SAQ, boutiques, dans les cafés ? Tout ce dont on était sûr, c’est qu’il y avait une horde de vieux libéraux qui avaient prévu le coup ayant investi à fond mon Léon bien avant que le monde ordinaire y pense.

Conséquence du pot à l’air libre ? Deux mois plus tard, on retrouve Joseph au cellulaire dans la crèche de l’Oratoire.

2018, la fin de La Presse papier, fin des sacs en plastique, l’année du genou de Weber, l’année où les chevreuils sont devenus fous pendant que des dindons et des renards émigraient à Montréal et que des tiques asiatiques ont préféré la campagne. Le monde animal s’installe. Des coccinelles, des mouches et des guêpes au bloc opératoire de l’hôpital Sacré-Cœur apparaissent au mois de mars. Beu bye les Pacioretty, Couillard, Lisée, Michaëlle Jean et ses pianos. Dans un élan de génie, Donald Trump suggère de donner un fusil à tous les professeurs.