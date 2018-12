Étienne Verrette capitaine des Remparts

De mauvais ingrédients, voilà ce qui clochait dans le vestiaire des Remparts de Québec avant le début de la période des échanges dans la LHJMQ en décodant les propos de Patrick Roy. En renvoyant son capitaine Benjamin Gagné la veille pour le remplacer vendredi par le vétéran Étienne Verrette, Roy a complété l’essentiel de son nouveau mélange.

Au lendemain du départ de Gagné à l’invitation du directeur des opérations hockey de la formation québécoise, Roy a annoncé avoir transigé son ancien défenseur aux Sea Dogs de Saint John en retour d’un choix de huitième tour en 2021. L’échange est toutefois conditionnel à ce que le défenseur de 20 ans se présente au Nouveau-Brunswick. Échange ou pas, cela portait à dix le nombre de mouvements de Roy depuis le 16 décembre.

«On s’en allait juste pas dans la bonne direction. Le dernier match contre Chicoutimi est un exemple [de choses] que moi, je ne suis pas capable d’accepter. Je trouvais que ce n’était pas l’exemple à donner aux jeunes et que ce n’était pas le genre de capitaine que je voulais pour les Remparts», a expliqué Roy au sujet de celui qui avait été chassé de ce fameux match après avoir laissé la frustration prendre le dessus.

Ménage chez les fautifs

Gagné trônait au sommet pour les minutes de pénalité avec 50 loin devant Mikaël Robidoux et Olivier Mathieu, deuxièmes à ce chapitre avec chacun 26 minutes passées au cachot. Ils ont eux aussi été échangés dans le virage entrepris par l’organisation.

«Robidoux, Mathieu, Gagné, quand tu arrives en séries éliminatoires, tu as besoin de savoir sur qui tu comptes. C’était des joueurs qui étaient un peu à risque pour nous. Ce serait de se cacher derrière de penser qu’avec la même recette qui a été faite dans le passé, on pouvait réussir. Il faut changer la recette si on veut avancer d’une autre manière.

Roy trouvait d’ailleurs que ses Remparts manquaient d’étoffe pour les années à venir quand est venu le temps d’analyser son effectif avant le début de la valse des transactions. Il estime désormais avoir de meilleurs outils en main, tant chez ses jeunes patineurs qu’avec sa banque de choix.

«J’avais l’impression qu’on n’avait pas avancé assez vite à mon goût. J’aimais mieux faire un pas de côté sur le moment et d’aller choix des choix au repêchage et des jeunes», a reconnu le «33», qui parlera une fois en première ronde et trois autres fois en deuxième ronde à la séance de sélection de juin prochain au Centre Vidéotron.

Verrette le mentor

Nommé 23e capitaine de l’histoire de la renaissance dans la matinée de vendredi, Verrette sait qu’il aura la tâche d’unir tout le groupe avec la panoplie de nouveaux venus (6).

«C’est un honneur d’être le capitaine d’une organisation comme les Remparts de Québec. Il va falloir qu’on devienne une équipe avec les nouveaux gars en essayant de les intégrer le plus possible et de créer une chimie dans l’équipe. Ça va être quelque chose de très important qu’ils se sentent comme si on jouait ensemble depuis les trois dernières années», a résumé l'arrière de 20 ans en refusant de commenter le départ de son prédécesseur.

L’effet domino a permis à Philipp Kurashev et à Andrew Coxhead d’obtenir le rôle d’assistant au capitaine. Sam Dunn gardera son «A».

«Depuis le début de la saison, il [Verrette] a été incroyable avec Savoie. Je pense que le vestiaire est entre de bonnes mains avec lui. Coxhead est un autre gars qui travaille soir après soir et son éthique de travail est exemplaire. Et Kurashev, c’est un leader par sa façon de jouer», a souligné Roy.