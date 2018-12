Hunter écorche Lafrenière et Veleno

VANCOUVER | Alexis Lafrenière et Joe Veleno ont trouvé chaussure à leur pied en ce début de Championnat mondial junior. Après deux matchs, l’entraîneur-chef Tim Hunter a écorché les attaquants québécois.

Un peu plus de 12 heures après la victoire serrée face à la Suisse, Hunter a expliqué pourquoi il avait cloué au banc Lafrenière et Veleno en troisième période.

« On a montré à Laffy des séquences après le match contre le Danemark. Il patinait en rond comme s’il le faisait dans une séance de patinage libre », a imagé l’homme de hockey comptant 947 matchs en carrière dans la LNH en plus de ses 14 années derrière un banc du circuit Bettman.

Face aux Danois, son jeune attaquant n’avait dirigé aucun tir au filet et n’avait pu récolter un point dans le festival offensif lors duquel 21 des 23 Canadiens avaient noirci la feuille de pointage.

Saisir le message

« Je lui ai alors dit au début du match contre la Suisse qu’il devait remédier à la situation et montrer qu’il avait saisi le message, sinon nous réduirions son temps de jeu », a enchaîné le coach.

Placé à la gauche du deuxième trio piloté par Jaret Dolan-Anderson et complété par Nick Suzuki, Lafrenière n’a pas convaincu son entraîneur même s’il a obtenu une chance de marquer. Dès la deuxième période, Hunter a coupé son temps de jeu. Il a écoulé 1 min 55 s sur la surface. Au sein du quatrième trio, Veleno avait quant à lui laissé sa place au 13e attaquant qui connaissait un bon match, MacKenzie Entwistle. Il a expliqué cette décision en le plaçant parmi la demi-douzaine de joueurs qui éprouvent des difficultés à respecter leur rôle distinct. Après la rencontre, l’instructeur avait d’ailleurs mentionné son insatisfaction à l’égard de ses attaquants sans toutefois entrer dans les détails.

Leçon

« Je m’attends à plus de la part de tout le monde. Ces gars n’ont pas connu un bon match. Ils vont apprendre. Ils seront meilleurs. Nous devons gagner des matchs. Ce n’est pas à propos du temps d’utilisation. C’est pourquoi nous avons coupé notre banc. »

Prodige sur deux lames qui porte l’étiquette du plus bel espoir en vue de l’encan 2020 de la LNH, Lafrenière n’est pas habitué à subir les foudres de son entraîneur. Chez l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil n’hésite jamais à prendre sa défense.

Chose certaine, Hunter a mis au défi l’attaquant. Comment le plus jeune joueur de l’équipe canadienne, mais aussi le plus jeune participant à ce tournoi, répondra-t-il à cette critique publique ? On le saura samedi soir quand il sautera sur la glace face à la République tchèque. L’instructeur a par ailleurs évoqué des changements de combinaisons à l’avant.

Vendredi, l’équipe canadienne ne s’est pas présentée au Rogers Arena. Plutôt que de trouver à l’entraînement des solutions aux unités spéciales qui roulent à très bas régime, les représentants de l’unifolié ont bénéficié d’une journée de congé.

Alexis Lafrenière n’a pas rencontré la presse. Seuls Evan Bouchard et Ian Mitchell l’ont fait.