Jamie Benn et Tyler Seguin «jouent comme de la merde», déplore le PDG des Stars

Irrité par les contre-performances de Tyler Seguin et Jamie Benn, le PDG des Stars de Dallas, Jim Lites, a lui-même demandé à parler à quelques membres des médias, vendredi, afin de faire connaître sa frustration.

Lites a partagé ses états d’âme le lendemain d’une victoire de 2-0 des Stars face aux Predators de Nashville, durant laquelle Seguin et Benn ont été blanchis de la feuille de pointage.

«Ils jouent comme de la merde (they are f... horse-shit), je ne sais comment le dire autrement, a-t-il pesté dans une entrevue avec Sean Shapiro (The Athletic). L’équipe était correcte [jeudi soir]. Mais Seguin et Benn étaient atroces.»

Seguin a paraphé une entente de huit ans, d’une valeur de 78,8 millions $, avec les Stars au mois de septembre. Il a récolté 32 points, dont 11 buts, en 38 matchs cette saison, ce qui le situe au 57e rang de la Ligue nationale de hockey.

Benn écoule pour sa part la deuxième année d’un contrat de huit ans, d’une valeur de 76 millions $. Il a amassé 30 points, dont 15 buts, en 38 rencontres en 2018-2019, un rendement qui le classe au 67e rang du circuit.

«Nous sommes dans une ligue qui est dominée par les vedettes, et nos vedettes ne font pas le travail, a déploré Lites. C’est gênant et personne n’écrit là-dessus. Écrivez-le!»

Le PDG - qui dit recevoir des messages textes de frustration de la part du propriétaire Tom Gaglardi à plusieurs reprises durant les matchs – indique que ça lui est égal que Seguin et Benn reçoivent beaucoup d’argent... pourvu qu’ils livrent la marchandise.

«Cela n’a pas de lien avec l’argent, je ne suis pas irrité par l’argent [qu’ils empochent]. Cela concerne davantage les attentes reliées à cet investissement. Tu ne peux pas gagner si tes meilleurs joueurs ne sont pas tes meilleurs joueurs.»

«J’en ai marre d’entendre les blogueurs et les autres parler de Brett Ritchie, Julius Honka, ou Gavin Bayreuther, ou Taylor Fedun, piges quelqu’un, a dit Lites. Nous sommes trop conciliants. Les partisans méritent mieux, et le propriétaire aussi. Je partage cette opinion avec le propriétaire, les partisans méritent mieux et Benn et Seguin ne font pas le travail. Tant qu’ils ne le feront pas, nous ne serons pas assez bons.»