L’Armada se bute aux Huskies

Après une pause de 12 jours pour la période des Fêtes, l’Armada de Blainville-Boisbriand reprenait le collier vendredi soir au Centre d'excellence Sports Rousseau face à la meilleure formation de circuit Courteau, les Huskies de Rouyn-Noranda. Ces derniers n’ont pas fait de cadeaux aux favoris de la foule, qu’ils ont vaincus 4 à 2.

Rafaël Harvey-Pinard et Félix Bibeau ont été les meneurs sur le plan offensif chez les Huskies en récoltant chacun un but et une mention d’aide.

L’Armada avait pourtant bien entrepris la rencontre, prenant deux fois les devants au cours du premier vingt. C’est Samuel Bolduc qui a ouvert la marque pour l’équipe locale en avantage numérique. Trois minutes plus tard, Louis-Filip Côté nivelait les chances.

Ce fut ensuite au tour de Joël Teasdale de soulever la foule en touchant la cible en désavantage. Il s’agissait pour lui d’un 18e but cette saison. Mais peu après, Ryan MacLellan a créé l’égalité à nouveau.

Bibeau a porté un dur coup à l’Armada en marquant son 16e but de la campagne en fin de deuxième période, en infériorité numérique. Harvey-Pinard a scellé l’issue du match dans les premières secondes de la troisième période avec sa 17e réussite de la saison.

Samuel Harvey a fait face à 23 tirs devant la cage des Huskies. À l’autre bout de la patinoire, Gabriel Waked a cédé quatre fois sur 28 lancers.

À son prochain match, qui aura lieu dimanche après-midi, l’Armada croisera le fer avec les Olympiques de Gatineau, au Centre d'excellence Sports Rousseau.