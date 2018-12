Le début de la fin?

Pour la première fois depuis 2009, les hommes de Bill Belichick ont subi cinq défaites, dont deux de suite en décembre. Le quart-arrière Tom Brady a lancé 11 interceptions, son plus haut total depuis 2013. À trois reprises cette saison, il a complété moins de 55 % de ses passes. La blessure au genou gauche qu’il traîne altère probablement son jeu.

Son groupe de receveurs n’inspire pas le respect comme par les années passées. Le départ de Josh Gordon fait mal et Rob Gronkowski ne parvient plus à se défaire de la couverture adverse avec son aisance de toujours.

C’est assurément plus percutant de proclamer que l’oraison funèbre d’une dynastie approche, mais tant que Bill Belichick sera en poste, la prudence est de mise au moment de se prononcer.

L’équipe demeure la mieux dirigée dans la ligue et leur gourou trouve toujours une manière de camoufler les lacunes et d’exploiter les forces de sa troupe. Si Belichick estime cette année que les Patriots devront courir 30 fois par match pour aller loin en séries, il n’hésitera pas à le faire. Le bonhomme n’a rien d’un grand sentimental qui doit plaire à son quart-arrière vedette si celui-ci ne joue pas à la hauteur de ses standards habituels.

Les Patriots misent sur le septième meilleur jeu au sol cette saison et il ne faudrait pas s’étonner qu’ils courent à outrance en janvier.

Récemment, les Chiefs n’inspirent rien de bon défensivement et la perte du porteur Kareem Hunt commence à se faire sentir. La ligne offensive des Texans, ainsi qu’une défensive qui a été peu testée par de véritables quarts-arrières, sème le doute. Les Chargers viennent d’être dominés par les Ravens.

À travers tout ça, les Patriots arrivent en séries chancelants, certes, mais armés d’une redoutable expérience en comparaison des autres équipes. Et ce n’est surtout pas un cliché de croire que cette expérience risque de jouer en leur faveur.

S’il y a un dénominateur commun dans les cinq revers subis cette saison, c’est que l’équipe adverse est parvenue à piétiner les Patriots au sol. Dans quatre des cinq défaites, les rivaux ont accumulé plus de 150 verges par la course.

Parmi les équipes de la conférence américaine qui sont qualifiées ou qui luttent toujours pour une place en séries, les Ravens, Titans et Texans figurent au top 10 par la course. C’est beaucoup plus laborieux pour les autres rivaux potentiels.