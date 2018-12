Les 10 grands lancements automobiles de 2018

L’année tire à sa fin et il est temps de regarder en arrière pour apprécier ce que 2018 a apporté au monde de l’automobile.

L’équipe du Guide de l’auto a couru tous les grands Salons du monde, de New York à Los Angeles en passant par Paris et Genève.

Voici les 10 dévoilements de modèles de production qui ont attiré notre attention au cours des 12 derniers mois.

Chevrolet Silverado 2019

Chevrolet a démarré l’année en force avec la présentation de la nouvelle génération de son Silverado dès janvier, au Salon de l’auto de Detroit. En plus des trois moteurs qui équipaient la génération précédente, le nouveau Silverado sera aussi disponible avec une mécanique diesel et une autre à quatre cylindres. Les consommateurs auront l’embarras du choix!

Ford Ranger 2019

Chez Ford, on a profité du Salon de Detroit pour confirmer le retour du Ranger en Amérique du Nord. Abandonnée en 2011, la camionnette intermédiaire est de retour avec un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 270 chevaux sous son capot.

Honda Passport 2019

Constatant la popularité grandissante des véhicules utilitaires, Honda a décidé d’en ajouter un à son alignement avec le nouveau Passport. Celui-ci sera une version raccourcie du Pilot, avec lequel il partagera les mêmes composantes mécaniques.

Jaguar I-Pace 2019

En mars dernier, au Salon de l’auto de Genève, Jaguar a levé le voile sur la version de production de son tout premier modèle électrique, l’I-Pace. Avec une batterie de 90 kWh, un design spectaculaire et une bonne dose de luxe, l’I-Pace entre en compétition directe avec les Model S et Model X de Tesla.

Jeep Gladiator 2020

Jeep a fait plaisir à ses fans en dévoilant enfin le Gladiator, une camionnette inspirée de l’iconique Wrangler. Le Gladiator arrivera chez les concessionnaires en 2019 et sera commercialisé en tant qu’année-modèle 2020.

Mazda3 2019

Mazda a dévoilé l’un des modèles qui a suscité le plus d’attention cette année. La Mazda3 2019 est non seulement spectaculaire d’un point de vue esthétique, mais elle se démarque aussi par un rouage intégral ainsi que par l’introduction d’un nouveau moteur à compression élevée baptisé SKYACTIV-X.

Porsche 911 2020

Porsche a levé le voile sur la huitième génération de la 911, son modèle le plus iconique. Cette nouvelle voiture sport fera appel à un moteur à six cylindres à plat biturbo de 3,0 litres développant 444 chevaux, une hausse de près de 30 chevaux par rapport à la génération sortante.

Ram 1500 2019

Il y a eu de l’action dans la catégorie des camionnettes cette année! Comme Chevrolet, Ram a dévoilé une nouvelle génération de sa camionnette pleine grandeur, le 1500. Les deux mêmes moteurs demeurent sous le capot, l’un à six et l’autre à huit cylindres.

Toyota Corolla Hatchback 2019

Il est révolu, le temps des Corolla beiges et ennuyantes! La nouvelle Corolla à hayon, présentée au printemps dernier dans le cadre du Salon de l’auto de New York, adopte un look rafraichissant qui risque de faire changer les vieilles mentalités.

Toyota RAV4 2019

Toujours chez Toyota, la nouvelle génération du RAV4 a surpris bien des gens dans l’industrie automobile. Malgré des ventes plus qu’acceptables avec la génération actuelle, Toyota a décidé de changer radicalement le design du RAV4. Audacieux!

