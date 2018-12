Les influenceurs dans nos vies (suite)

Cette semaine, j’ai posté un premier billet sur mon blogue s’inspirant du concept connu d’«influenceurs».

Mon angle était toutefois différent. Pas question ici d’«influenceurs» en matière de mode, de décoration, de médias ou de «styles de vie».

Il est plutôt question de celles et ceux qui, dans nos vies, nous portent à nous dépasser. À devenir de meilleures personnes, quoi.

Dans mon premier billet, je vous ai parlé de ma grande amie Sophie. Je vous invite à lire ici son histoire.

Aujourd’hui, je complète ce tableau avec mon «trio» tout aussi inspirant : Gwen, Doreen et Murielle.

***

Murielle

Sophie, Gwen, Doreen et Murielle ont chacune joué un rôle immense dans ma vie à un moment charnière pour tous et celles qui le traversent : le cancer.

Quel qu’en soit le dénouement, cette maladie coup-de-poing a le don inextricable de jeter nos vies sans dessus dessous. Elle nous transforme pour longtemps.

Bien sûr, parce que souvent, elle menace notre vie. Mais aussi – et je dirais même surtout -, parce qu’elle nous précipite dans un univers parallèle dans lequel on fait des rencontres inspirantes qui nous marqueront pour toujours.

Au fil de ces rencontres, des amitiés et même parfois des amours, en naissent. Comme pour bien d'autres, ce fut aussi mon cas lorsqu’à l’âge de 35 ans, on m’a diagnostiqué un cancer du sein agressif nécessitant la «totale» : chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et des années subséquentes de médications.

Dans mon premier billet, je vous ai parlé de Sophie, ma grande amie dont la rencontre s’était déroulée en pleine salle de chimio à l’hôpital Royal Victoria.

Pendant cette même période, une autre grande amie a joué un rôle déterminant dans ce passage de vie difficile : Murielle.

Contrairement à Sophie, je connaissais Murielle depuis notre enfance. Eh oui, nous étions des amies depuis l’école primaire.

En 1996, au fil des ans, nos chemins s’étaient toutefois éloignés. Ce qui arrive souvent dans nos vies de fous. Mais lorsqu’elle a su que j’étais malade, Murielle a crié «présente»!

Murielle m’a accompagné à chacun de mes traitements.

Elle me parlait, me faisait rire et m’enveloppait de toutes ses attentions. Chaque soir suivant un traitement de chimio, elle venait coucher chez-moi pour voir le lendemain à ce que tout se passe bien pour moi.

À l'époque, Murielle était coiffeuse. Ce qui, dans son métier, voulait aussi dire ceci : pendant qu’elle était avec moi, elle n’était pas payée puisqu’elle ne pouvait pas travailler. Je le savais, mais jamais elle n’en a fait la moindre mention.

Cette amitié était pour moi un de mes meilleurs médicaments. Lorsqu’on est malade, la présence attentive de personnes qui vous aiment – amis, conjoints, enfants, parents, etc. -, nous renforce de l’intérieur et de l’extérieur. Cela n’a pas de prix.

Quand on a également des amitiés ou des amours devenus «toxiques», c'est aussi le moment privilégié pour faire le «grand ménage». Mais ça, c'est une autre histoire...

Depuis ce temps, Murielle a quitté Montréal et habite loin.

Son grand cœur, elle en fait maintenant profiter à de nombreux animaux errants, perdus ou abandonnés, dont elle prend soin comme la prunelle de ses yeux.

Nous nous voyons rarement, mais qu’à cela ne tienne, nous gardons toujours le contact. Notre amitié est puissante et précieuse. Merci, ma belle Murielle.

«Prendre soin», Murielle sait vraiment comment y faire. J’en sais quelque chose.

Et c’est justement en cela que Murielle m’a le plus «influencée».

«Prendre soin», c’est exactement ce que j’ai appris à faire, moi aussi, comme proche aidante de ma sœur déficiente intellectuelle.

***

Gwen & Doreen

Gwen et Doreen. Par où commencer?

Deux amies éternelles, rencontrées elles aussi, au Royal Victoria, mais après mes traitements.

Résumons le tout.

Sans trop rentrer dans les détails qui mériteraient à eux seul un téléfilm, disons que Gwen a commencé par me recruter comme bénévole en oncologie.

Je filais un mauvais coton et je ne savais plus trop comment m’en sortir.

Prenant un café avec Gwen, elle me donna ce simple conseil : «Sors de toi-même!». En bon québécois, on aurait dit «sors de ton nombril!».

Ce qu’elle voulait dire est que le premier geste à poser quand on ne sait plus où aller est d’aller vers les autres, pour les autres.

«Avec toute ton expérience d’ex-patiente et de bénévole aux soins palliatifs, viens faire du bénévolat en oncologie», qu’elle me lança, «you’ll be a natural!».

(Gwen, Doreen et moi, nous avions scellé notre amitié en anglais. C’est donc en anglais que nous l’avons maintenue avec plaisir.)

Et qui était Gwen? Gwen était une survivante d’un cancer très dur, dont de très rares patients reviennent vivants.

Après sa maladie, Gwen a voulu redonner aux autres femmes atteintes de cancer.

Elle est devenue bénévole, a fondé des groupes de soutien, donné des conférences, participé à des conseils d'administration, des comités de patients, etc.

Impossible de savoir combien de patientes elle a pu aider au fil des années tellement il y en a eues.

Ce bonheur de redonner l’habitait toute entière et elle s'en nourissait à son tour. Comment ne pas en être inspirée?

Puis, vint Doreen. Elle aussi, était bénévole en oncologie et survivante d’un cancer très agressif.

On ne saura jamais pourquoi, mais entre Gwen, Doreen et moi, l’amitié a cliqué fort et tout de suite.

Éventuellement, nous nous sommes même auto-baptisées les «trois amigos»! C’est pour dire.

Et pourtant, à part la maladie que nous avions eue, tout nous séparait.

Nous étions trois femmes de religions différentes, de tranches d’âge différent, de formations différentes, de styles de vie différents, de convictions politiques différentes, etc.

Mais voilà. Nous partagions les mêmes valeurs humanistes, le même sens de l'humour et la même joie de vivre. N'est-ce pas ce qui compte le plus?

C’est toute la force du lien qui unit dans les épreuves. Une belle leçon de vie. L’amitié, quand elle est sincère, transcende tout.

Comment ne pas en être profondément inspirée?

Au fil du temps, cette amitié s’est toujours renforcée.

Nos soupers et nos lunchs devenaient légendaires. On riait, on se racontait nos vies. Gwen et Doreen, restées beaucoup plus actives que moi dans le domaine de l'oncologie, racontaient des histoires de vie et de mort qu’on ne peut pas oublier.

Habitée elle aussi par le bonheur réel d'aider ses prochains, Doreen nous a annoncé une grosse nouvelle : la création d'une fondation dont elle rêvait pour venir en aide très concrètement aux adolescents et jeunes adultes atteints du cancer.

Des patients dont on ne parlait que trop rarement.

Pour l’histoire de la création de la fondation VOBOC, vous la trouverez ici. J’espère qu'elle saura aussi vous inspirer.

Cet extrait signé de Doreen en dit d'ailleurs très long sur notre amitié tissée serrée :

«Sans plus tarder, je me retrouvai en train d’échafauder les bases de ce qu’allait devenir VOBOC.

Alors que l’idée prenait forme, des amis très chers tels que Josée Legault, Gwen Vineberg et la Dre. Ina Cummings, formèrent le premier conseil d´administration. Le Dr. Henry Shibata se joignit au groupe à titre de consultant médical. Puis avec l’aide du conseiller juridique Me Brian Sher, VOBOC est enfin devenu une organisation caritative légale.

L’aisance avec laquelle tout se mettait en place m’amenait à croire que ce projet était prédestiné à voir le jour.

Au moment précis où VOBOC venait au monde, je faisais la lecture du livre de Paulo Coelho, l’Alchimiste. J’y ai saisi la leçon selon laquelle malgré les nombreux obstacles rencontrés au cours d’une vie, tout vient à point à celui qui est en action afin d’aller au bout de ses rêves. La création de VOBOC était donc en parfaite corrélation avec ma survie au cancer.»

Eh oui. Les «trois amigos» étaient encore et toujours là.

Aujourd’hui, bien des années plus tard, VOBOC est devenue une fondation hautement respectée et renommée pour son travail exemplaire. Doreen et son équipe chez VOBOC poursuivent leur mission avec cœur et détermination.

Longue vie à toi, ma grande amie.

Malheureusement, en 2018, notre amie Gwen a pris son dernier voyage. Après une longue maladie, elle est décédée.

Elle nous manque terriblement, mais sa vie, tellement remplie d’amour, de volonté, d'altruisme et d'actions concrètes, restera en nous. Son inspiration ne nous quittera jamais.

Lorsque je les ai rencontrées, j’ai aussi fini par découvrir un autre de leurs secrets de vie.

Mes amies Doreen et Gwen – mes deux inestimables compagnes de route -, avaient aussi en commun d’avoir chacune un mari tout aussi inspirant qu’elles. De véritables partenaires de vie.

Dans la maladie, il faut dire que les couples sont grandement éprouvés. Ou ça les achève, ou ça les rend plus forts. Chacun de ces deux couples en est sorti plus soudé que jamais.

Le mari de Doreen et le mari de Gwen ont chacun été au rendez-vous pour leur épouse. Toujours.

Leur amour, leur douceur, leur patience, leur respect, leur admiration, leur présence, leur complicité et leur soutien actif m’ont aussi permis de voir ce qu’il y a de mieux en amour.

Jamais je n’ai vu ces deux hommes s’impatienter ou faire la moindre colère. Bien au contraire.

Une autre inspiration magnifique que j’emporte avec moi.