Les Remparts s'effondrent en troisième au retour de Noël

Les Remparts ont laissé filer une avance de trois buts face au Phoenix de Sherbrooke avant de subir un revers de 7-6 en prolongation à leur retour du congé de Noël, vendredi soir, devant 10 247 spectateurs au Centre Vidéotron.

Malgré le départ de plusieurs joueurs, les Remparts ont joué avec hargne et ont imposé leur rythme au cours des 40 premières minutes de jeu, mais quatre buts sans riposte des visiteurs sont venus tout gâcher le beau boulot.

L’Allemand Taro Jentzsch a brisé la fête en marquant sur un retour en prolongation après que les siens aient créé l’égalité avec moins de deux minutes à écouler à la rencontre. Désormais membre à part entière des Remparts, Thomas Caron s’est offert son premier tour du chapeau dans la LHJMQ à son retour au jeu avec l’équipe, lui qui n’avait pas endossé l’uniforme sanctifié depuis le 28 novembre dernier.

«Ce n’est pas le résultat qu’on espérait. On va tourner la page rapidement et se concentrer sur le prochain match. On a fait des erreurs mentales. Cela dit, il y a beaucoup de nouveaux gars et il faut apprendre à se connaître tant dans le vestiaire qu’en dehors de la glace. Ça va juste aller en s’améliorant au fil du temps», a réagi le numéro 26 après le match.

Roy satisfait

Malgré l’effondrement de sa troupe en troisième où elle n’a décoché que deux tirs au but contre 14 pour l’adversaire, Patrick Roy a apprécié comment son équipe renouvelée s’était comportée.

«Le but en deuxième leur a donné un certain momentum. C’est complètement différent de revenir dans le vestiaire à 6-3 et à 6-4. J’ai senti un peu de nervosité en troisième. On a arrêté de bien sortir la rondelle du territoire et de mettre de la pression dans leur territoire. Et ils ont aussi élevé leur jeu d’un cran.

«N’empêche qu’on affrontait une équipe au complet alors qu’il nous manquait des éléments importants en Kurashev et Grouchy. Nos jeunes ont bien répondu. J’ai adoré le match de la ligne de [Gabriel] Montreuil, [Jérémy] Laframboise et [Samuel] Dickner. [Pierrick] Dubé a été bon aussi et Caron a été incroyable», a souligné l’entraîneur et directeur général des Diables rouges.

Dans l’autre vestiaire, Stéphane Julien n’entendait pas à rire. Il faut dire que ses hommes ont éprouvé toutes sortes d’ennuis à déblayer la rondelle de leur territoire pendant la période médiane où les Remparts ont secoué les cordages à quatre reprises en l’espace de cinq minutes.

«Je ne sais pas si la tourtière était dans le bas des jambes, mais j’ai trouvé qu’on a pris ça à la légère. On n’a pas joué dans l’identité du Phoenix [...] Disons qu’on leur a parlé [après la deuxième] dans un langage qui était plus coloré!» a lancé le pilote du Phoenix qui savourait une 20e victoire cette saison.

En vitesse

À son premier départ avec les Remparts, Kyle Jessiman a bloqué 31 des 38 rondelles auxquelles il a fait face. Ce sera au tour de l’autre nouveau venu à cette position, Carmine-Anthony Pagliarulo, de faire sa rentrée samedi après-midi lors du passage des Cataractes de Shawinigan et d'un certain Mikaël Robidoux...

Roy espère confirmer la venue d’un nouveau joueur de 20 ans dans les prochains jours

Philipp Kurashev (offensif) et Étienne Verrette (défensif) ont remporté la deuxième tranche de la Coupe Budweiser qui couvrait les matchs disputés entre le 2 novembre et le 15 décembre... Blessé à la cheville à la suite d’une chute survenue chez lui durant les vacances de Noël, l’attaquant Matthew Grouchy a fait impasse sur la reprise des activités.