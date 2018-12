Meilleurs vœux

Chaque fois que revient la fin d’année, on commence à penser à ce qu’on a vécu et à ce qu’on voudrait vivre l’année prochaine.

C’est comme ça qu’on prépare nos vœux du Nouvel An.

Mais que souhaiter ?

C’est la tradition, on se souhaite de la santé et du succès.

Pour la santé, c’est assez évident. Sans ce facteur essentiel, mais si fragile, on ne profite pas pleinement de toutes les bontés de la vie. Malheureusement, c’est surtout quand les bobos sortent et que la maladie frappe qu’on réalise combien on était chanceux d’être en pleine forme quelques jours plus tôt.

Pour le succès, c’est plus relatif, mais c’est typique de notre époque. Certains penseront que le succès se calcule en dollars dans le compte en banque, d’autres en reconnaissance de leurs réalisations.

On dirait que, pour être heureux, on doit rouler à fond la caisse, dépenser sans compter, posséder de plus en plus de biens matériels et s’offrir sans attendre les gadgets les plus récents.

La paix dans le monde

Pour ma part, quand on me demande ce que j’aimerais qu’on me souhaite, je blague à peine en répondant : « La paix dans le monde ».

C’est fou, mais c’est si simple. Pas littéralement la fin des hostilités, des dictatures sanguinaires ou des guerres civiles. Ça serait trop demander.

Non, plutôt juste un peu plus de paix dans nos vies. Un peu moins de klaxons dans le trafic, un peu moins d’impatience dans la file à l’épicerie, un peu plus de tolérance envers ceux qui nous irritent et un peu plus d’ouverture envers ceux qui ne pensent pas comme nous.

C’est peut-être tout ce dont on a besoin réellement pour être plus en santé et pour réaliser qu’on n’est pas si malheureux, finalement.

Cette paix-là, je vous la souhaite. Je NOUS la souhaite.

Bonne année !