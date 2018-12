«On peut faire mieux» - Robert Lepage

Robert Lepage a fait son mea culpa vendredi concernant le spectacle SLĀV, dans un long texte publié sur les réseaux sociaux et intitulé Le bruit et le silence.

Robert Lepage avoue que la version présentée en juin « était loin d’être aboutie » et qu’il aurait dû rencontrer « plus tôt » les représentants du groupe SLĀV Résistance. Robert Lepage admet aussi avoir eu des préjugés lorsqu’il a rencontré le groupe, à l’automne, après « plusieurs mois d’hésitation et de scepticisme ». Une rencontre durant laquelle il a admis ses « maladresses », son « manque de jugement » et tenté d’expliquer « le bien-fondé de la démarche ».