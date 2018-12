Patrick Kane veut montrer l’exemple aux jeunes Hawks

Malgré la saison difficile des Blackhawks de Chicago, l’attaquant Patrick Kane est loin d’avoir lancé la serviette et il a montré de nouveau ses intentions durant le match de jeudi contre le Wild du Minnesota.

Grâce au cinquième tour du chapeau de sa carrière dans la Ligue nationale, l’Américain a prolongé à six sa séquence de parties avec au moins un point. Ayant totalisé cinq buts et autant de mentions d’aide pendant cette séquence fructueuse, Kane compte 47 points en 39 rencontres cette saison et représente un des rares points positifs chez les Hawks.

Maintenant, il souhaite obtenir davantage de victoires, même si la pente à surmonter reste abrupte. Chicago occupe l’avant-dernier rang de l’Association de l’Ouest.

«Je pense que nous avons beaucoup mieux joué lors des 15 derniers affrontements, pour être franc avec vous, a-t-il dit au site NHL.com après le gain de 5 à 2 des siens. Je sais que les résultats n’étaient pas au rendez-vous certains soirs. Mais il y a d’autres matchs où nous n’étions pas à notre mieux et où nous avons pu récolter des points. C’est le signe d’une bonne équipe. [...] Il faut apprendre de cela.»

«C’est toujours agréable de produire en attaque, a-t-il ajouté, tout en évoquant sa chimie avec Brandon Saad, auteur d’un doublé jeudi. Moi et Saad étions sur la glace en même temps en fin de partie et on essayait seulement de jouer au hockey en choisissant le bon jeu pour qu’un d’entre nous réussisse le tour du chapeau.»

Delia le remplaçant

En l’absence du Québécois Corey Crawford, ennuyé par une commotion cérébrale, les Hawks doivent trouver des solutions devant le filet. Or, ils pourraient avoir réglé le problème grâce à Collin Delia, qui a repoussé 46 tirs du Wild. Ce total d’arrêts est le plus élevé pour un gardien du club dans une victoire en temps réglementaire depuis le 11 décembre 2002. Ce jour-là, Jocelyn Thibault avait aussi bloqué 46 rondelles.

«Je ne peux pas dire que j’ai été surpris de sa performance, a commenté l’entraîneur-chef Jeremy Colliton au réseau NBC Sports à propos de Delia. Il est très attentif et il a bâti sa confiance la saison passée. Il peut composer avec l’adversité et les moments difficiles sans être affecté.»