[QUIZ] Dans quel bar de Montréal devriez-vous fêter le jour de l’An, selon votre personnalité?

Vous devriez célébrer le jour de l’An au Bar de Courcelle! Vous n’êtes vraiment pas du genre à vous acheter un «p’tit kit à paillette» pour célébrer avec vos amis. Vous préférez de loin les soirées à boire des bières entre amis que de sortir danser dans un club. C’est pourquoi le party du 31 au Bar de Courcelle est parfait pour vous. Le combo grosse 50 et shooter Wild Turkey sera à seulement 8$ et l’ambiance sera aussi décontractée qu’à l’habitude — 4685 rue Notre-Dame Ouest.

Vous devriez célébrer le jour de l’An à La Voûte! Pour vous, l’arrivée de la nouvelle année est un évènement qui doit être souligné en grand. Vous avez l’habitude de mettre le paquet à chaque party alors celui du jour de l’An se doit d’être EXTRA. Sortez donc votre kit le plus scintillant et réservez votre billet sur le site web de La Voûte car le club du Vieux-Montréal promet une soirée magique avec cocktail de bienvenue, des surprises gourmandes, des confettis et des performances inoubliables — 360 rue Saint-Jacques.

Vous devriez célébrer le jour de l’An à la Taverne Cobra! Vous ne sortez jamais à moins qu’il y ait du karaoké au menu et les grands clubs du centre-ville et du Vieux-Montréal ne sont pas vraiment vos endroits préférés. C’est pourquoi le party karaoké de la Taverne Cobra est l’évènement tout indiqué pour vous. Pas de «cover», pas de «dress code», juste du karaoké pis du fun — 6584 boulevard Saint-Laurent.

Vous devriez célébrer le jour de l’An au Darling! Pour vous un party du jour de l’an ça se passe avec des bulles et des bouchés fancy, entouré de votre belle gang d’amis. C’est pourquoi vous devriez réveillonner au Darling sur le Plateau. Le café-bar vous accueillera dès 21 h et l’entrée sera entièrement gratuite. Un DJ sera là pour mettre encore plus d’ambiance et vous faire danser, mais juste si vous le désirez. Les bulles couleront certainement à flots et vous pourrez manger tout plein de bonnes huîtres — 4328 boulevard Saint-Laurent.