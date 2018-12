Santé, bonheur, paix et sérénité

Joey Saputo, l’Impact : un meilleur appui de la communauté des affaires, et toujours vouloir garder l’équipe à Montréal.

Nadine Renaud-Tinker, nouvelle présidente et chef de la direction, RBC Banque Royale – Québec : poursuivre votre mentorat et accompagnement auprès des jeunes femmes d’affaires.

Ginette et Claude L’Écuyer, retraité SPVM : beaucoup d’amour avec vos enfants et une année remplie d’amour avec vos petits-enfants. « Claude, ne lâche pas, tu as toujours été un bagarreur. »