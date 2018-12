Si on distribuait les trophées

En cette fin d’année 2018, il est déjà possible de dresser un bilan de la première portion du calendrier régulier dans la LNH et de déterminer qui mettra la main sur les différents honneurs.

Oublions les gardiens et les entraîneurs, parce qu’il est préférable d’attendre la fin de la saison.

Trophée Norris (défenseur)

La liste des candidats est impressionnante. Les blessures n’ont pas aidé Victor Hedman et on pourrait dire la même chose pour analyser le rendement de Seth Jones. Erik Karlsson a eu de la difficulté à s’adapter au hockey en Californie. Brent Burns n’est plus aussi dominant. Ça s’applique également pour Drew Doughty.

Morgan Rielly s’affiche maintenant comme un candidat de taille, surtout qu’il domine la colonne des pointeurs chez les défenseurs. Mais Rielly a de la compagnie. Le vétéran Mark Giordano est l’un des responsables du succès des Flames.

Il y a toujours Roman Josi qui meuble les discussions, mais cette saison, il manque d’arguments. Ce n’est pas le cas pour John Carlson, qui est parmi les meneurs pour les plus et les moins, et un des meilleurs en supériorité numérique.

Comment peut-on ne pas inclure Kristopher Letang ? Il a joué 32 min 22 s lors d’une récente victoire de 2 à 1 contre les Capitals.

Est-ce que Ryan McDonagh pourrait surprendre ? Pendant l’absence de Hedman, il a été exceptionnel à la ligne bleue du Lightning.

J’opte pour Rielly.

On attribue les succès des Leafs à Auston Matthews, à John Tavares, à Mitch Marner et à Frederik Andersen. Mais l’attaque à cinq a un quart-arrière : Rielly.

Trophée Hart (plus utile)

Le jeune trio de l’Avalanche a retenu l’attention. Nathan MacKinnon est maintenant considéré parmi les cinq meilleurs joueurs de centre.

Nikita Kucherov vient de connaître un mois de décembre tiré d’un film de science-fiction. Le bon vieux Alexander Ovechkin est toujours le meilleur franc-tireur.

À la fin de la saison, Mark Scheifele sera mon choix. Jusqu’à maintenant, il répond aux attentes. Jack Eichel est une belle surprise. Les Sabres lui ont fourni un marqueur redoutable en Jeff Skinner. Il faut inclure Marner. Un joueur possédant tellement de ressources. Pourquoi pas Mark Giordano et Morgan Rielly ?

Toutefois, il n’y a pas un patineur qui exerce un impact aussi significatif au sein de son équipe que Connor McDavid. Si les Oilers sont encore dans la course, c’est uniquement grâce à lui.

Trophée Calder (recrue)

J’imagine que la discussion s’arrête sur deux noms : Rasmus Dahlin et Elias Pettersson.

Dahlin a aidé à relancer la concession à Buffalo et Pettersson a fait des Canucks, voués au dernier rang dans l’Ouest, une équipe transformée.

Dahlin évolue à la position la plus difficile pour un jeune de 18 ans. On l’utilise comme un vétéran possédant un curriculum vitae bien garni.

Dans le cas de Pettersson, il est le joueur qui redonne espoir aux partisans à Vancouver.

Il a pris les devants.

Trophée Selke (Avant défensif)

Patrice Bergeron est toujours un candidat. Cette saison, il a raté plusieurs matchs laissant ainsi à d’autres la possibilité de gagner.

Ce trophée a été créé pour récompenser le travail inlassable de ces attaquants spécialistes de la défensive, mais aussi, des avants apportant une contribution offensive.

Au fil des ans, après que Bob Gainey et Guy Carbonneau furent des choix qui répondaient merveilleusement bien aux critères de sélection, on a modifié la donne en accordant autant d’importance à la production qu’au travail en défensive.

Maintenant, il n’est pas étonnant que des attaquants apparaissant parmi les meilleurs pointeurs de la LNH se retrouvent parmi les candidats au trophée du meilleur attaquant « défensif ».

Mark Stone, par exemple, est un choix intéressant. Brayden Point est une valeur sûre pour une mission défensive et c’est un joueur qui s’illustre sur 200 pieds, comme le disent souvent les recruteurs.

Cependant, il y a un joueur à Sunrise, qu’on connaît très peu, mais qui est, de l’avis des joueurs du circuit Bettman, l’un des meilleurs hockeyeurs dans les deux sens de la patinoire, qui pourrait gagner cet honneur cette année. Il s’agit d’Aleksander Barkov.

Il est mon choix.

À VOS MARQUES !

On verra bien ce que Marc Bergevin a découvert sous le sapin. Parce que les équipes de la LNH embarquent, à partir d’aujourd’hui pour le Canadien, dans un marathon, et le but ultime est d’obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires.

Mais il y avait une mauvaise nouvelle qui attendait le directeur général à son retour au bureau.

Carey Price. Une blessure au bas du corps. Bergevin connaît exactement la gravité de la blessure. Les amateurs non. J’espère que les expériences passées serviront bien le DG et son directeur des relations publiques.

J’espère qu’on dira la vérité.

Il était à l’entraînement. Il a quitté plus tôt que prévu. Cette blessure va-t-elle le garder à l’infirmerie longtemps ?

Il n’accompagnera pas ses coéquipiers en Floride, voilà au moins une première nouvelle. Et ça tombe à un bien mauvais moment.

Voyage important

Le Canadien disputera ses trois prochains matchs sur des territoires particuliers. Tout d’abord contre les Panthers, une équipe qui lutte pour sa survie.

Le lendemain, à Tampa, ce sera contre la meilleure formation de la ligue.

Et ensuite, les Stars, l’équipe la plus énigmatique du circuit. Une formation comptant des joueurs talentueux... mais qui ont de la difficulté à retenir la définition du mot « victoire ».

Claude Julien avait sans doute prévu que son gardien qui connaissait une bonne séquence, ayant été le partant dans 11 des 12 derniers matchs, allait possiblement participer aux trois duels. N’avait-il pas maintenu une moyenne de 2,43 buts alloués et une moyenne d’efficacité de ,920 en décembre ?

Ce qui n’arrange pas la situation, c’est que Charlie Lindgren est, lui aussi, sur la touche.

Bergevin a d’autres dossiers à surveiller. Comme il est possible d’effectuer de nouveau des transactions depuis hier, les rumeurs se multiplieront.

Au bas du sapin, on ne sait pas si Bergevin a trouvé un moyen d’ajouter du renfort à la ligne bleue. Une nécessité.

Entre-temps, Karl Alzner est de retour. Ce n’est pas très rassurant, on en conviendra.