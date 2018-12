Voici les jeux gratuits du mois de janvier sur PlayStation et Xbox

Steep et Celeste sont les jeux gratuits à l'affiche en janvier sur PlayStation 4 et Xbox One, respectivement.

Tandis que l'alignement des titres «donnés» aux membres PS Plus est intéressant, sans plus, celui offert pour les abonnés Xbox Live Gold est impressionnant.

Ceux qui n'ont toujours pas eu la chance de jouer à Steep, ce jeu de sport extrême hivernal développé par Ubisoft, pourront le faire en janvier.

Les autres jeux sont Portal Knights, Zone of the Enders HD Collection (PS3) et Amplitude (PS3).

Microsoft met toute la gomme pour ses clients.

Celeste, l'un des meilleurs jeux de 2018, est gratuit en janvier, tout comme le jeu de course WRC 6 FIA World Rally Championship.

Far Cry 2 (Xbox 360) et Lara Croft and the Guardian of Light (Xbox 360) seront aussi téléchargeables.

Bref, une belle façon de commencer 2019!