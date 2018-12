Vous aurez l’impression de vous réveiller en pleine forêt dans la chambre de cette maison à 2 M$ de Westmount

Une maison ancestrale est actuellement en vente dans l’arrondissement de Ville-Marie et la verdure qui l’entoure en étonne certainement plus d’un.

Située sur l’avenue Highland, dans Westmount, la demeure construite en 1900 mais entièrement rénovée afin d’offrir un look plus contemporain pourrait être à vous pour 2 049 000 $.

À ce prix, vous pourriez avoir l’impression de vous réveiller en pleine nature chaque matin grâce à l’importante fenestration de la chambre principale et la proximité des arbres à l’extérieur.

Vous pourriez également profiter d’un magnifique den avec un foyer, d'une cuisine spacieuse et d'une salle à manger à proximité – ce qui est idéal pour recevoir les amis – ou encore d’un salon avec un magnifique plancher d’ardoise et de grandes portes qui s’ouvrent sur l’espace jardin. Bref, un vrai petit coin de paradis non loin du centre-ville de Montréal et de tous les services.

Pour plus de photos et d’informations sur la maison, c’est ici.

