10 nouvelles que vous avez lues en cachette en 2018

Grâce à un ordinateur super-sophistiqué, nous sommes parvenus à déterminer lesquelles de nos publications vous avez lues en secret au cours de la dernière année.

Ben non! C’est une blague.

On a juste regardé deux critères bien spécifiques de nos statistiques dans Google Analytics: les articles qui avaient le plus de pages vues, mais qui avaient le moins de partages sur Facebook.

Dans de tels cas, deux cas de figures sont possibles:

A) c’est du contenu plate

B) c’est du contenu qui pique votre curiosité mais pour lequel vous êtes bien trop gênés d’admettre publiquement que cela vous intéresse, gang de petits cachottiers.

Puisque l'option A est hautement improbable, on peut donc en conclure que c'est B qui l'emporte.

Et généralement (mais pas tout le temps), y’a un facteur qui revient: c’est sexu. ¯\_(ツ)_/¯

Voici donc 10 articles que vous avez lus en cachette cette année.

1. L'identité des 26 filles de XOXO est ENFIN révélée

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/08/20/lidentite-des-26-filles-de-xoxo-est-enfin-revele

La première saison de XOXO a été un franc succès, mais en août, quand cet article a été publié, vous étiez très peu à accorder de l’attention à cette nouvelle téléréalité. Du moins, publiquement!

2. Voici combien donner de pourboire à son coiffeur pour ne pas avoir l’air «cheap»

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/04/09/combien-faut-il-donner-de-pourboire-a-son-coiffeur

En gros, vous voulez savoir combien de pourboire donner à votre coiffeur, mais vous ne voulez pas que les autres le sachent. Les humains, quelle curieuse espèce...

3. GQ dévoile ses 25 femmes les plus sexy et la première position vous surprendra

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/01/08/voici-les-25-femmes-les-plus-sexy-en-2018-selon-gq

INSTAGRAM EMILY RATAJKOWSKI

Évidemment. Peut-on vous blâmer MESSIEURS?

4. Céline Dion est absolument renversante en maillot de bain

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/08/24/celine-dion-est-absolument-renversante-en-maillot-de-bain

Pour voir Céline dans son maillot de bain, il faut (et il fallait) cliquer sur l’article. Peut-être qu’elle n’était pas si renversante que ça...

5. Le «pantalon-string» de Jennifer Lopez en fait sourciller plus d'un

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/11/16/le-pantalon-string-de-jennifer-lopez-en-fait-sourciller-plus-dun

On comprend pourquoi vous avez cliqué là-dessus. On ne comprend pas pourquoi vous ne l’avez pas partagé davantage. TOUT LE MONDE devrait pouvoir ce...cette... chose.

6. Affectée par le vitiligo, Chantal Lacroix partage une photo et suscite de nombreuses réactions

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/03/12/affectee-par-le-vitiligo-chantal-lacroix-partage-une-photo-et-suscite-de-nombreuses-reactions

INSTAGRAM DE CHANTAL LACROIX

Y’a pas de farces à faire avec ça. Mais on voulait tous voir par exemple...

7. Une Jennifer Lawrence «assez pompette merci» vole la vedette aux Oscars 2018

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/03/04/une-jennifer-lawrence-assez-pompette-merci-vole-la-vedettes-aux-oscars-2018

AFP

Une vedette hollywoodienne sous l’emprise de l’alcool? On aura tout vu!

8. 13 photos de voyage à couper le souffle de Ludivine Reding de «Fugueuse»

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/01/22/13-photos-de-voyage-a-couper-le-souffle-de-ludivine-reding-de-fugueuse

https://www.instagram.com/p/BTpfdAsgVHG/?utm_source=ig_embed

On imagine que c’était pour les beaux paysages...

9. Ashley Graham et sa mère de 53 ans prennent la pose en bikini et la toile en redemande

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/02/05/ashley-graham-et-sa-mere-de-53-ans-prennent-la-pose-en-bikini-et-la-toile-en-redemande

On imagine que c’était encore pour les beaux paysages...

10. Christyna Boudreault d'Occupation double plus découpée et musclée que jamais

Lien: https://www.journaldemontreal.com/2018/04/17/christyna-boudreault-doccupation-double-plus-decoupee-et-musclee-que-jamais

INSTAGRAM DE CHRISTYNA BOUDREAULT

OK les coquins et les coquines! On le sait que c’est pas pour les beaux paysages que vous avez cliqué sur cet article...