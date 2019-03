VERMANDER (née Drouin) Jeanne

VERMANDER (née Drouin)

Le 23 décembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Jeanne Drouin, épouse de feu Damien Vermander.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Linda), Lucie (Greg), Rose (Peter), Paul (Chantal) et Diane (Pete), ses douze petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Ernest, Jacques, Alice et Lucille (Sidney), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 mars 2019 dès 9h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Un hommage aura lieu en la chapelle du salon le jour même à 12h.La famille tient a remercier tout spécialement l'équipe du Manoir Soleil de Chambly.