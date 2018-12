7 lieux gratuits pour prendre l’air

Vous auriez envie de prendre l’air sans que ça coûte trop cher ? Il y a moyen de faire du ski de fond, de la raquette ou une autre activité de plein air à bas prix. À preuve, voici des sites où l’accès est gratuit. Selon les endroits, il n’y a que le stationnement à payer. Aussi bien en profiter.

Le parc Michel-Chartrand

Photo courtoisie, Alain Demers

Ce parc municipal de Longueuil étonne par ses sentiers pour la marche, la raquette et le ski de fond. On y croise souvent des chevreuils en fin de journée. Autres attraits : la glissoire d’une dizaine de corridors et la patinoire (dès qu’il fait assez froid).

Avant de vous rendre, vérifiez les conditions de glace et de neige. Terminus Longueuil puis autobus.

450 468-7617

www.longueuil.quebec/parcs

Le Centre de la nature de Laval

Photo courtoisie, Sophie Péloquin

Bordant la route 125 du côté ouest, l’ancienne carrière renaturalisée a tout ce qu’il faut pour de bons moments en famille. On patine, on glisse ou on fait du ski de fond. On marche aussi. À visiter : une petite ferme et une serre tropicale.

À louer : patins, chambres à air, skis de fond. Vérifiez les conditions de glace et de neige avant d’y aller. Stationnement : 7 $ par voiture, gratuit pour les détenteurs de la carte Avantages Laval.

450 662-4942

www.laval.ca/centredelanature

Les sentiers multisports de Rawdon

Photo courtoisie, Tournée des cantons

Plusieurs entrées mènent aux sentiers de la Tournée des Cantons de Rawdon. Ainsi, par le club de golf et par la plage du lac Rawdon, on a accès à des sentiers de ski de fond et de VPS (vélo à pneus surdimensionnés). Des sentiers de raquettes courts et faciles sont également accessibles à partir de la plage.

Cartes téléchargeables sur votre téléphone. Autres attraits à la plage de Rawdon : glissades et patinoire quand le lac est bien gelé.

https://tourneedescantons.com

Les sentiers municipaux de Bromont

Photo courtoisie, Tourisme Bromont

On retrouve plus de 100 kilomètres de sentiers accessibles à pied, en raquettes ou encore en VPS (vélo à pneus surdimensionnés). Pourtant, on n’est jamais bien loin des services, que ce soit au Vieux-Village ou à la réserve thermale Balnéa. Chiens admis en laisse (sauf au réseau du lac Gale).

À télécharger sur votre téléphone : les cartes et l’application Ondago vous servant de GPS. Location de VPS au Centre national de cyclisme.

1 877 276-6668

https://sentiersbromont.org/cartes/

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Photo courtoisie, Christian Rouleau

À 20 minutes au nord de Joliette, à Sainte-Mélanie, ce site naturel traversé par la rivière L’Assomption est ouvert en hiver pour la première fois. Pas moins de 10 km de sentiers sont accessibles pour la raquette. Roulotte chauffée avec toilettes.

Carte de sentiers téléchargeable et utilisable avec l’application mobile Ondago.

450 883-6060

www.parcdeschutes.com

Le Domaine de Maizerets

Photo courtoisie, Ville de Québec

Cet espace vert de Québec a fière allure avec ses anciens bâtiments. Trois fois centenaire, la Maison Maizerets, bordée par des sentiers de patinage, domine le site. Marcheurs et raquetteurs se partagent des sentiers. Une piste est destinée au VPS (vélo à pneus surdimensionnés) et à la trottinette des neiges.

Équipement de plein air à louer, même le VPS. Longeant l’A-440, le domaine se trouve près de la baie de Beauport.

418 666-3331

www.domainemaizerets.com

Les Plaines d’Abraham

Photo courtoisie, Francis Gagnon

Dans les hauteurs de Québec, les plaines, lieu déterminant de notre histoire avec la Conquête de 1759 par les Anglais, sont aussi à connaître pour les sports d’hiver. Pistes de ski de fond (pas classique et pas de patin). Sentier de raquette. Sentiers de marche. Anneau de glace réfrigéré pour le patin.