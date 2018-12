Arrive une fois par année

Depuis un an, deux sont décédés, trois sont nés et un autre est prévu pour fin janvier. C’est le grand bulletin des nouvelles familiales et amicales.

Les enfants ont étonnamment poussé, l’ex-belle-sœur a guéri son cancer, mais son fils a encore perdu ses licences. Enfin, le grand neveu aux cheveux longs est sorti du garde-robe et vient d’arriver avec son nouveau chum, qui est végétalien et sympathique. Son frère devenu chauve et barbu devient le premier de la famille à rouler un joint sur le coin de la table.

Dehors, le mononcle retraité de l’Hydro présente son char électrique avec sa nouvelle blonde, 10 ans plus jeune, et il raconte encore l’histoire du p’tit nain qui a reçu un yoyo en cadeau.

Deux autres ont divorcé, pataugeant dans la grande déchirure d’une fin de semaine sur deux avec trois enfants, dont deux jumeaux qui jouent atome AA.

Le fils adopté du demi-frère maintenant permanent au gouvernement est devenu le coloc d’une fille qui est caquiste et mentaliste dans la police.

ET LES AUTRES

Séparé depuis trois ans, grand-papa ne fait plus d’eczéma depuis qu’il vit en condo à Pompano sur le bord de l’eau, pas loin de sa fille coupée du chômage qui fait des tatouages et des ménages. Son plus vieux a sauvé son pick-up après que sa shop de moppes a été un méchant flop. Deux ados sont aux textos pendant que leur mère, excitée et décolletée, montre ses photos d’Acapulco. Le bébé s’est endormi vers minuit et demi et les parents fument sur la galerie. Choisissez là-dedans.

Tape la galette, les garçons, les filles avec.

POUR FINIR

Cette année, Rodger a couché dans sa crèche.

Conditions de ski : Pelouse sur fond de terre avec trois « weed eater » en opération !

« Paraît que je vais passer le jour de l’An au chaud... » (La dinde)

Au gars qui a foncé dans une maison avec son auto : Peux-tu essuyer tes pneus avant d’entrer ?

Avis aux intéressés. Pour la messe de minuit, il reste d’excellents billets dans la zone Molson-Ex.

À 2019