Avertissement de pluie verglaçante pour certaines régions du Québec

Les automobilistes devront redoubler de prudence alors qu’un avertissement de pluie verglaçante a été émis pour plusieurs secteurs. En effet, samedi matin, Environnement Canada a publié des avertissements pour différents secteurs de Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Amqui, la Matapédia, Montmagny - Saint-Jean-Port-Joli, Chandler, New Carlisle - Port-Daniel, Percé, le parc national de Forillon – Gaspé, New Richmond – Bonaventure, Restigouche – Carleton et Témiscouata sont visés par cet avis de pluie verglaçante.

«Les radars montrent une zone de précipitation sur la région de la Vieille Capitale et le Bas-St-Laurent. Cette zone se dirige vers la Gaspésie et on prévoit encore quelques heures de pluie verglaçante à certains endroits ce matin», a indiqué Environnement Canada sur son site web.

«Heureusement, les conditions s'amélioreront vers la mi-journée sur les secteurs encore récalcitrants», a-t-on précisé.

Environnement Canada rappelle que les rues, les routes, les trottoirs et les stationnements pourraient devenir glacés, et donc, très glissants.