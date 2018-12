Bilan 2018: Rafael pourra rester à l’école

Les parents d’un jeune garçon autiste de Québec qui avait été retiré de sa classe se réjouissent que leurs efforts pour équiper son école d’une salle sensorielle rapportent. Après la publication d’un article du Journal en juillet, 5000 $ ont été amassés, en plus d’un autre 5000 $ provenant de la Fondation Maurice Tanguay.

Les parents de Rafael Bakran ont le cœur beaucoup plus léger ces jours-ci que lors de leur première rencontre avec Le Journal en juillet. Si tout va comme prévu, l’école Cœur-Vaillant, où est inscrit leur garçon, inaugurera sa salle multisensorielle de type Snoezelen à la fin janvier.

La salle sert à apaiser les jeunes en stimulant leurs sens avec différents parfums, des sons particuliers, des coussins texturés, des piscines de balles, entre autres, en plus d’être équipée d’un éclairage spécial. L’équipement devrait donner un coup de pouce à Rafael, qui éprouvait des difficultés à l’école. « Même si la salle n’est pas encore aménagée, ça va mieux depuis septembre.

En lançant une campagne de sociofinancement l’été dernier, puisque l’école et la commission scolaire n’avaient pas le budget, jamais Annie Michaud et François Bakran n’auraient cru que leur histoire prendrait cette ampleur.

Rapidement, 5000 $ ont été amassés, venant d’un peu partout au Québec, et l’appel de la Fondation Maurice Tanguay a été la cerise sur le sundae.

« On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant et ici, le village s’est réellement mobilisé. Ça fait du bien de voir la générosité de tous ces gens », soulignent les parents du garçon de 10 ans.

« Ça entre parfaitement dans notre mission. Et ce projet va permettre à 28 élèves de l’école entière d’en profiter », fait remarquer la responsable des dons à la Fondation Maurice Tanguay, Sandra Lavictoire.

Avec la salle Snoezelen, les parents de Rafael espèrent que leur enfant pourra atteindre le maximum de son potentiel. Actuellement à un niveau de première année, le jeune garçon devrait être plus concentré après des visites dans la salle.

« L’an dernier, on avait peur de devoir en venir à sortir Rafael de l’école. Avec ce montant-là, on va pouvoir faire les choses de la bonne façon », se réjouit Annie Michaud, insistant sur l’apport important de l’école au projet malgré le manque de financement initial.

« La salle, c’est très technique, il faut savoir quoi acheter. L’école a fait ses devoirs pour trouver ce qu’il y a de mieux et pour former tout son personnel à l’utilisation de la salle. Ils ont fait beaucoup », précise Mme Michaud.