Bilan: catastrophes et tragédies en 2018

L’année 2018 a été marquée par des catastrophes naturelles, des drames humains et des événements qui ont fait réagir les Québécois. Voici une liste des événement ayant le plus retenu l’attention dans la dernière année.

Disparition du petit Ariel

L’histoire du petit Ariel Jeffrey Kouakou a touché le cœur de milliers de Québécois. L’enfant de 10 ans s’est volatilisé le 12 mars entre le domicile familial et la résidence d’un ami. Après plusieurs journées de recherches et d’enquête, la police de Montréal a estimé que l’hypothèse la plus plausible était que le jeune homme se soit noyé dans la rivière des Prairies. Près de 10 mois plus tard, la famille s’accroche toujours à l’espoir de retrouver Ariel vivant.

Tornade destructrice

La date du 21 septembre restera gravée à jamais dans la mémoire de centaines de résidents de l’Outaouais, frappés par une tornade destructrice. Au total, une soixantaine de bâtiments ont été lourdement endommagés, principalement dans le secteur de Mont-Bleu, à Gatineau. Par miracle, personne n’a perdu la vie. Plus de 2100 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge depuis les événements.

Mort d’Athena Gervais

La mort d’Athena Gervais au début du mois de mars, à Laval, a provoqué un important débat de société au sujet des boissons sucrées à haute teneur en alcool. L’adolescente de 14 ans a perdu la vie derrière son école secondaire après avoir bu quelques canettes de 568 ml de FCKDUP, une boisson alcoolisée très sucrée de 11,9 % d’alcool. En état d’ébriété, Athena Gervais se serait cogné la tête en tombant dans l’eau d’un fossé. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard. Depuis son décès, plusieurs boissons sucrées alcoolisées populaires auprès des jeunes ont été retirées des tablettes.

Cours de natation tragique

Le 15 février, un étudiant de 14 ans de l’école secondaire Père-Marquette à Montréal est retrouvé sans vie au fond de la piscine de l’établissement au terme d’un cours de natation. Il a été déterminé que Blessing Moukoko, qui ne savait pas nager, était demeuré 38 longues minutes au fond de l’eau avant que les responsables ne se rendent compte qu’il s’y trouvait. À la mi-décembre, la famille de la victime a annoncé qu’elle poursuivait la Ville de Montréal et la Commission scolaire de Montréal pour un montant de 1,5 million $.

Somptueux mariage

Le mariage de l’année au Québec a sans aucun doute été celui du membre en règle des Hells Angels Martin Robert, qui a uni sa destinée à Annie Arbic, la fille d’une narcotrafiquante bien connue de Kanesatake. Le somptueux mariage, célébré au centre-ville de Montréal, a accueilli des grosses pointures du crime organisé, telles que Salvatore Cazzetta, Salvatore Brunetti et Mario Brouillette. L’événement, épié par de nombreux policiers du SPVM, de la SQ et de la GRC, a donné lieu à une arrestation pour voies de fait sur un agent de la paix.

Un Accurso meurt dans un accident

Dans la nuit du 26 octobre, le fils aîné de l’entrepreneur en construction Tony Accurso est mort dans une violente sortie de route à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides. James « Jimmy » Accurso était passager d’une luxueuse Tesla conduite par son bon ami Sébastien Varin, directeur général du Manoir Saint-Sauveur. Ce dernier aurait raté une courbe sur la route 370 et sa voiture aurait terminé sa course contre des arbres. James Accurso, 43 ans, serait mort sur le coup. À la suite de l’accident, Sébastien Varin a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies.

Écrasement d’hélicoptère fatal

Dans la soirée du 1er février, un terrible écrasement d’hélicoptère a coûté la vie à trois personnes à Drummondville, dans le Centre-du-Québec. Le pilote, Jean-Claude Mailhot, 57 ans, sa fille Janie Mailhot, 32 ans, et la copine de cette dernière, Nathalie Desrosiers, 42 ans, sont les trois victimes de cette tragédie. Le trio était parti de la Beauce et se dirigeait vers la région de Lanaudière lorsqu’il s’est retrouvé dans une zone de fortes perturbations. Les trois victimes sont mortes sur le coup lors de l’écrasement. Près d’un an après le drame, le Bureau de la sécurité des transports du Canada n’a pas encore divulgué les conclusions de son rapport d’enquête.

Coups de feu en plein palais