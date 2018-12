Bilan et priorités du ministre François-Philippe Champagne

Du haut du nouveau pont Champlain en construction, le ministre fédéral des Infrastructures François-Philippe Champagne a dressé le bilan de l’année 2018 et défini les priorités pour 2019.

À environ 600 pieds dans les airs, sur le pont à haubans du futur pont Samuel-de-Champlain, M. Champagne est revenu sur cet important projet en entretenu avec TVA Nouvelles.

«[Le pont Samuel-de-Champlain] va bientôt faire partie de la signature de Montréal», a-t-il confié d’emblée. Cette infrastructure qui doit être prête en juin, au plus tard, restera dans le paysage «pour les 125 prochaines années.»

Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites différemment?

«On peut toujours, vous savez! Mais ce qu'il faut surtout célébrer, c'est que c'est un des plus grands chantiers en Amérique du Nord: 1600 travailleurs, le génie québécois à l'œuvre. [...] On voit le génie québécois, on voit une certaine courbe. [Le pont] a une certaine élégance.»

Quels sont vos prochains projets au gouvernement?

«On a 4400 projets à travers le pays. On a 1600 travailleurs qui étaient ici (sur le chantier du nouveau pont Champlain).

Mon objectif pour l’été, évidemment, est d'ouvrir d'autres chantiers qui vont permettre à ces [derniers] de continuer de travailler.

On a [des projets] qui sont sur la planche à dessin. On en a réalisé d’autres, de grands, avec le gouvernement du Québec.

On a également un autre grand pont à faire au Canada, le pont Gordie-Howe, qui sera entre Windsor et Détroit. [Il s’agit d’un] très grand corridor où transite 30% du commerce entre le Canada et les États-Unis.

Je dis souvent que les gens veulent aujourd'hui des infrastructures du 21e siècle. Des infrastructures modernes, résilientes et vertes. Parce qu'on sait que ces infrastructures-là, comme le nouveau pont Samuel-de-Champlain, nous permettent d'attirer des talents et des investissements. [...]

Je pense qu'on s'est donné une infrastructure à la hauteur de ce en quoi on a droit de rêver en tant que Québécois et Québécoises: quelque chose dont on va être fier et qui va être avec nous pour longtemps.»

Quelles sont vos priorités pour 2019?

«Celle de toujours être près des gens. Parce que comme ministre on peut prendre des décisions qui vont affecter des milliers et des centaines de milliers de personnes [...] Ensuite, ça va être de continuer à traverser le Québec dans toutes ses régions. Pour le Canada, 2019 va être une année importante. Donc, il faut continuer à être près des gens [...]»

Comment avez-vous trouvé le défi de transférer du ministère du Commerce international à celui des Infrastructures?

«Quand on parle d'infrastructures, de mobilité, d’installations vertes, d'assainissement des eaux, d'infrastructures sociales, de centres communautaires [...], ce sont des choses qui changent la vie des gens. »

Quelle est votre plus belle réalisation de 2018?

«Ma plus belle réalisation est d'arriver à concilier le travail et la famille. Je vous dirais que quand on est ministre, on est sollicités de toutes parts. Il y a des filles à la maison qui, parfois, me voient à la télé quand elles aimeraient que je sois [auprès d’elles].