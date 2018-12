De l’or noir en barre fait au Canada

Le Canadien National (CN) espère bientôt pouvoir transporter du pétrole albertain sous la forme de « rondelles » de la taille d’un pain de savon, une méthode plus sécuritaire et environnementale que le pipeline ou le wagon-citerne, selon l’entreprise montréalaise.

Elle s’appelle la CanaPux, pour « Canada » et « puck », ou rondelle. Cette innovation développée par le CN pourrait révolutionner le transport de carburant, croit James Cairns, le vice-président des produits pétroliers et chimiques de la société.

« Il y a cinq ans, on a commencé à investir davantage dans la recherche et le développement, explique-t-il. On s’est dit qu’il y aurait beaucoup de potentiel si on pouvait transporter le pétrole non plus comme un liquide, mais davantage comme du charbon en blocs, par exemple. Avec les pipelines qui sont à ras bord, cela a beaucoup de sens. »