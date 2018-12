Déterrer les trésors cachés de Genesis

On retrouve dans la discographie de Genesis plusieurs petits bijoux que la formation britannique a très peu interprétés sur scène. The Musical Box a décidé de ramener à la vie certains de ces joyaux pour sa nouvelle tournée A Genesis Extravaganza.

C’est la première fois, depuis ses débuts, que la formation hommage montréalaise déroge un peu à sa ligne directrice.

Après avoir repris avec exactitude et précision les tournées des albums Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England By the Pound, The Lamb Lies Down on Broadway et A Trick of The Tail, The Musical Box avait envie de créer son propre spectacle.

Un concert que le groupe a présenté 13 fois en Europe en novembre et en décembre.

« C’est la première fois que l’on dérogeait un peu à la ligne directrice qui était en place depuis nos débuts. On était nerveux. On se demandait si ça allait plaire et ça s’est très bien passé », a lancé le bassiste Sébastien Lamothe, lors d’un entretien.

A Genesis Extravaganza est divisé en trois segments. Un premier consacré à l’époque Phil Collins avec des pièces des albums A Trick of The Tail et Wind and Wuthering. Un deuxième à l’univers de The Lamb Lies Down on Broadway et un dernier volet où The Musical Box attaque certains classiques et des pièces que Genesis a très peu ou même jamais interprétées en spectacle.

« Ça fait quelques années qu’on parle de faire quelque chose comme ça. On interprète la musique de Genesis, mais nous sommes aussi de grands fans. On se disait qu’un jour on allait se payer un show de rêve et recréer des moments scéniques que Genesis n’a pas pu faire », a expliqué le bassiste, qui se glisse dans la peau de Mike Rutherford.

Des joyaux

Certaines pièces, comme Seven Stones, Can-Utility and the Coastliners, Looking for Someone et autres, sont du lot.

« Il y a les classiques, les incontournables et les grands moments qui sont toujours là, mais on avait envie de ramener certaines choses qui sont magiques et qui sont un peu passées inaperçues. Certaines de ces pièces sont des favorites des fans et on avait le goût d’aller là », a indiqué Sébastien Lamothe.

The Musical Box est reconnu pour son obsession presque maladive pour la reproduction intégrale de ce que présentait Genesis sur scène.

Le fait que certaines pièces aient été très peu jouées dans ce contexte a amené The Musical Box à imaginer comment ça pourrait se passer sur scène. La formation a aussi fait le choix éditorial de se coller aux sonorités des versions studio, celles que les gens connaissent et apprécient.

« Il y a beaucoup de joyaux cachés que le groupe ne jouait pas pour toutes sortes de raisons et parce qu’il y avait du piano acoustique. La technologie nous permet, aujourd’hui, d’aller chercher de bonnes sonorités de piano acoustique », a-t-il fait remarquer.

Respect et fidélité

The Musical Box était tout à fait conscient qu’il y avait un certain risque à déroger à la ligne directrice mise en place. Et il y a aussi cet éternel débat entre les partisans de l’époque Peter Gabriel et ceux qui ont aimé celle qui a suivi, avec Phil Collins derrière le micro.

Plusieurs fans ont décroché après les albums A Trick of The Tail, Wind and Wuthering et le disque en spectacle Seconds Out.

« A Trick of the Tail et Wind and Wuthering sont des albums incroyables et sur lesquels on retrouve de grands moments musicaux. On voulait aussi toucher à ça et montrer l’ampleur du génie qui était toujours en place à la suite du départ de Peter Gabriel », a-t-il fait savoir.

The Musical Box ne va pas au-delà de 1977. « Genesis, lorsque Steve Hackett a quitté le groupe, est devenu autre chose », a laissé tomber Sébastien Lamothe.

La formation hommage continue, avec A Genesis Extravaganza, de reproduire fidèlement les arrangements musicaux et de les recréer avec les instruments de l’époque. Et avec, bien sûr, les éléments visuels devenus la marque de commerce de la formation.

► The Musical Box se produit les 4 et 5 janvier à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, le 16 janvier au Casino du Lac-Leamy à Gatineau, le 8 février au Théâtre Granada à Sherbrooke et les 9 février et 18 mai à la salle Wilfrid-Pelletier­­­ de la Place des Arts.