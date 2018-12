Dômes Charlevoix: nuit magique dans un dôme

Passer la nuit presque à la belle étoile reste possible grâce aux Dômes Charlevoix. On y crée des moments inoubliables dans une bulle chaleureuse.

Les igloos luxueux de Dômes Charlevoix, situés au flanc de la montagne Gabrielle-Roy dans la forêt de Petite-Rivière-Saint-François, s’avèrent pour le moins originaux. L’idée un peu folle de Guillaume Genest, Simon Allard et Simon Veilleux a vu le jour à l’automne dernier. Trois dômes sont disponibles en location à longueur d’année, mais d’autres s’ajouteront, car la demande est grandissante. Les hébergements sont parfaits pour ceux qui souhaitent expérimenter l’inusité sans sacrifier leur confort.

Photo courtoisie

Au chaud

Du stationnement, on se rend aux habitations de huit mètres de diamètre en empruntant un sentier aménagé et sécuritaire. Trois minutes de marche suffisent pour accéder aux dômes à la décoration épurée d’inspiration scandinave situés sur des plates-formes en hauteur. Le confort y est exceptionnel, tout est pensé pour le bien-être des invités. Le chauffage électrique et le foyer au bois réchauffent l’habitation alors que le plancher chauffant électrique à chaleur radiante complète l’expérience somme toute douillette. Ici, on est toujours au chaud.

Photo courtoisie

Parfaite habitation

On bénéficie de toutes les commodités nécessaires pour accueillir quatre personnes dans chaque dôme. Une cuisine complète avec un espace repas, un salon avec des fauteuils et un foyer au bois, une salle de bain avec douche ainsi que deux grands lits s’y trouvent. La chambre située sur la plate-forme centrale du rez-de-chaussée possède une vue féérique sur le hameau du Massif et l’autre, sur la mezzanine, permet d’admirer les environs. La nature y est splendide grâce à l’immense fenêtre installée sur la structure rigide et qui permet de voir au loin. Enfin, on apprécie la distance suffisamment importante entre les dômes pour avoir une certaine intimité dans les habitations.

À savoir

TARIFS: Une nuit pour 4 personnes à 275 $. Un minimum de 2 nuits est requis.

SERVICES: On fournit les serviettes de bain, la literie, les linges à vaisselle et les couverts et même le caquelon à fondue. Les invités apportent leurs effets personnels, leur nourriture, leurs boissons et leurs maillots de bain ! À l’extérieur, on trouve le bois nécessaire pour alimenter le foyer.

ACTIVITÉS SUR PLACE: Chaque dôme possède sa propre terrasse privée avec spa. Profiter du spa au chaud sous les féériques flocons reste vraiment chouette.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On fait du ski (alpin et de fond), de la randonnée, de la raquette, de la luge alpine et du traîneau à chiens au Massif de Charlevoix.

COORDONNÉES

Dômes Charlevoix

54, chemin Gabrielle-Roy

Petite-Rivière-Saint-François

(Québec)

G0A 2L0

domescharlevoix.com