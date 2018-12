Eric Boyko achète 1 M$ de Stingray

Des initiés, dont le grand patron, achètent pour 1 M$ chez Stingray

Le grand patron de la montréalaise Stingray Digital, Eric Boyko, a fait l’achat de 50 000 actions de l’entreprise pour environ 312 000 $. Deux autres initiés, Mark Pathy et Pascal Tremblay, ont également fait le plein d’actions quelques jours avant Noël, acquérant respectivement pour 560 000 $ et 186 000 $ d’actions de l’entreprise. L’action de Stingray, un distributeur de services musicaux (dans le domaine du karaoké notamment) qui a reçu un appui financier substantiel de la Caisse de dépôt, d’Investissement Québec et du Fonds de solidarité FTQ, a dégringolé de 36 % en 2018. Parmi les autres actionnaires importants de l’entreprise, on compte les riches familles québécoises Sirois, Bronfman et Desmarais.