Loin d’être mièvre et positif à outrance, le nouveau roman d’Eva Woods, 100 jours pour être heureux, raconte la rencontre à la fois triste et drôle, mélancolique et saugrenue d’Annie et Polly. Les drames, chacune de leur côté, unissent ces deux femmes au caractère bien différent. Annie peine à traverser un deuil, tandis que Polly, atteinte d’un cancer, s’évertue à trouver de la joie et de la beauté dans la vie quotidienne.

Eva Woods connaît un succès international avec ce roman, d’abord publié en Angleterre. Avec une finesse remarquable et un sens de l’humour hors du commun, cette jeune écrivaine entraîne les lecteurs dans la course au bonheur de Polly et la guérison d’Annie, entre le rire et les larmes.

Annie vit comme un fantôme, sans but ni joie, depuis qu’un drame a brisé sa vie, deux années auparavant. Entre son boulot déprimant et son appartement en décrépitude, elle peine à trouver un sens à sa vie.

Polly, une femme rayonnante et excentrique, a décidé de relever le défi de « cent jours pour être heureux » même si elle sait qu’au bout de trois mois, c’est la fin pour elle. La tumeur qui se développe en elle ne se résorbera pas et elle est condamnée. Malgré cela, elle entraîne Annie, qu’elle rencontre à l’hôpital, dans cette quête de petits bonheurs quotidiens.

La gratitude

Ce qui rend le roman d’Eva Woods si spécial, c’est sa voix, tragi-comique, unique et imagée, le message qui sous-tend le livre, et sa grande accessibilité.

En entrevue, elle explique sa démarche. « Je voulais écrire sur l’industrie du bonheur. Sur cette idée de faire des listes de gratitude et des défis pour avoir 100 jours heureux. Je me demandais si ces gestes faisaient vraiment une différence dans la vie des gens, spécialement si vous traversiez une épreuve particulièrement difficile. »

Elle s’est inspirée de son propre vécu. « J’ai fait face au cancer quand j’étais plus jeune. J’ai dû me faire opérer et j’ai été malade pendant six mois. Je ne suis pas comme le personnage du roman, mais j’ai traversé quelques épreuves », dit-elle.

Elle se trouve plus près du personnage d’Annie. « Je peux être pessimiste, c’est certain. J’ai essayé des trucs, comme les listes de gratitude et les affirmations. Ça aide. Mais je traverse des phases où je suis plus optimiste et d’autres où je me sens plus négative. »

« À deux tranchants »

Elle a laissé le personnage de Polly émerger dans son imagination. « Je savais qu’elle allait être très colorée, mais que son positivisme allait être comme une lame à deux tranchants. Oui, elle fait de son mieux pour être heureuse, mais c’est aussi typique des tumeurs au cerveau de faire perdre ses inhibitions. »

Annie devait être « en colère et fatiguée de la vie », dit-elle. « Elle porte les vêtements les plus laids qu’elle peut trouver et ne se brosse pas les cheveux. Je suis plutôt comme elle.

« Ce que j’essaie d’expliquer dans le livre, c’est que c’est parfois correct de ne pas être heureux. Il y a une différence entre la tristesse et la dépression. Si quelque chose de triste vous arrive, c’est OK d’être triste. C’est une réaction normale. On n’a pas à prétendre qu’on est heureux : ça peut être plus dommageable qu’autre chose. »

Eva Woods est née en Irlande et vit maintenant à Londres.

Le livre a été publié dans plusieurs pays et elle reçoit beaucoup de témoignages touchants de la part de ses lecteurs.

EXTRAIT

« “Bien, déclara Polly en s’asseyant. Elle avait sorti un carnet, rose vif avec des bordures argentées. Comme tu sais, j’ai trois mois à vivre. Donc, bien entendu, quand j’ai appris ça, ça m’a fait un choc. Tu vois le topo, des heures à pleurer sur le carrelage de la salle de bains, le déni total, incapable de sortir du lit pendant une semaine...”

Annie voyait le topo. C’était elle qui l’avait rédigé, pour ainsi dire.

“... Mais au bout d’un moment, j’ai fini par me rendre compte qu’on m’offrait une opportunité incroyable.” »

— Eva Woods, 100 jours pour être heureux, Éditions du Cherche-Midi