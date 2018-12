Quel groupe québécois est assez polyvalent pour jouer dans la même année au plus gros festival de métal au monde, au Festival western de Saint-Tite, à Disney et au Centre Vidéotron ? Si vous avez répondu Bodh’aktan, bonne réponse.

Le groupe de musique traditionnelle concède que ce sont « les extrêmes les plus improbables ». Mais peu importe la scène où il se trouve, Bodh’aktan fait lever le party, sans exception.

C’est ce que les membres du groupe promettent pour le 31 décembre. Ils assureront non seulement la première partie du traditionnel spectacle de fin d’année d’Éric Lapointe, mais ils donneront aussi une seconde prestation dans le hall d’entrée de l’amphithéâtre, tout de suite après le spectacle du rockeur.

Show du jour de l’An

« En première partie, on va vraiment faire un show du jour de l’An, explique le multi-instrumentiste Luc Bourgeois, en entrevue avec Le Journal au Centre Vidéotron. Ce sont des tounes de party, avec nos albums et quelques reprises. Et après le show de Lapointe, je pense que le monde va être, disons, un peu festif. Il va y avoir une grosse part de spontanéité. »

« T’appelles ça de la spontanéité ? J’appelle ça du dérapage, lance son complice, le chanteur Alexandre Richard, dans un éclat de rire. La première partie, ça va être un show, la deuxième, ça va être le party ! »

Les deux membres du groupe, qui habitent Québec, sont particulièrement heureux de fouler la scène de l’amphithéâtre pour la première fois, alors qu’ils roulent leur bosse depuis sept ans entre l’Europe, le Québec et les États-Unis. Faire le Centre Vidéotron, « c’est incroyable », disent-ils d’un commun accord.

« On en a fait des grosses foules, mais plus à l’extérieur. On n’est pas un band de salle à la base. Alors, pour nous, c’est gros le Centre Vidéotron. C’est une chance de faire un endroit comme ça, chez nous », estime Alexandre Richard.

Une année « marquée par Lapointe »

Ce n’est pas une coïncidence si Bodh’aktan termine l’année en première partie d’Éric Lapointe. Les chemins du rockeur et du groupe se sont croisés souvent en 2018.

Le groupe a remplacé le chanteur au pied levé à quelques reprises cet été à cause de ses problèmes de santé, comme au Festival Pully Lavaux de Suisse, ainsi qu’au festival H20 d’Amos. « On l’a su la veille. Ça, c’était cowboy ! » lance Luc Bourgeois.

À quelques heures d’avis, le groupe avait peur de la réaction du public. « On s’entend que le monde était là pour Lapointe. Mais on a été surpris de voir quand même la réponse super positive du monde, et les gens étaient au rendez-vous. »

Un autre album

Entre une tournée en Europe et déjà de nombreux spectacles à l’horaire un peu partout en 2019, Bodh’aktan espère déjà faire paraître un autre album, qui devrait être en français et qui fera suite à Ride Out The Storm, lancé en juin.

« Faire un album en anglais, ça nous a permis de faire sortir notre côté un peu plus rock, qui passe un peu moins en français. Mais notre but n’a jamais été de délaisser le français », conclut Alexandre Richard.

♦ Le spectacle débutera à 20 h 30. Les portes du Centre Vidéotron ouvriront à 18 h