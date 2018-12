France : traité de « sale noir » en plein spectacle, un humoriste reçoit des centaines de soutiens

Se faire traiter de « Sale noir » pendant mon show 😞 (non non ce n’est pas un complice...)

Une pensée pour toutes les personnes qui subissent le racisme et la discrimination au quotidien, souvent seules & dans l’indifférence la plus totale !

Aimons nous malgré nos différences❤️ pic.twitter.com/w6tQyTl6yX