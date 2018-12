Génies offensifs recherchés

Avec des règlements qui favorisent constamment l’attaque pour relever le spectacle, pas étonnant que les équipes de la NFL recherchent de plus en plus des entraîneurs au profil offensif pour guider leurs destinées. Rien ne garantit toutefois que, dans ce contexte, l’offre suffira à la demande.

Depuis le phénomène Sean McVay avec les Rams, plusieurs semblent croire qu’il suffit d’accrocher le premier jeune entraîneur qui jouit d’une bonne réputation en termes d’élaborations de schémas pour en faire le prochain génie offensif de sa profession. Si seulement c’était aussi simple...

Vrai que dans le cas de McVay, les Rams sont passés de l’âge de pierre au futur. Si plusieurs étaient perplexes à l’embauche du pilote qui n’avait que 31 ans, ils courent aujourd’hui après son successeur.

Dans les dernières années, la formule du gourou offensif de l’heure a été adoptée notamment à Miami (Adam Gase), Indianapolis (Frank Reich), Philadelphie (Doug Pederson), New York (Pat Shurmur), Chicago (Matt Nagy) et San Francisco (Kyle Shanahan).

Si cette avenue a souri aux Eagles en 2017 et qu’elle semble produire les résultats escomptés à Chicago et Indianapolis cette saison, les résultats ailleurs sont mitigés pour le moment.

Prochains candidats vedettes

C’est pourquoi il faudra peut-être éviter de s’enflammer quand les prochains génies offensifs en lice seront embauchés en janvier. Pas qu’ils soient de mauvais candidats, au contraire ! Mais le succès comme coordonnateur offensif dans la NFL ou même parmi les esprits les plus innovateurs sur la scène universitaire américaine ne garantit rien une fois dans la chaise du patron si l’élu ne possède pas la qualité première, soit d’être un véritable leader respecté devant un groupe de professionnels souvent peu commodes.

Le nom de Lincoln Riley (Oklahoma) revient constamment parmi les plus reluqués parce que les attaques dans la NFL empruntent de plus en plus de concepts aux systèmes universitaires et qu’il a guidé les Sooners vers de grandioses prestations offensives.

Une fois dans la grande ligue, Riley saurait-il incorporer efficacement ses idées ? C’est tout à fait possible, mais pour toutes les transitions réussies, il y a aussi des Chip Kelly et Steve Spurrier...

Dans la NFL, quelques coordonnateurs offensifs tels Matt LaFleur (Titans), Kevin Stefanski (Vikings) et Pete Carmichael (Saints) risquent d’avoir la cote cette année ou dans les années à venir. C’est sans parler de Josh McDaniels (Patriots), si bien sûr il se décide à quitter l’ombre de Bill Belichick et qu’une organisation veut bien oublier sa valse hésitation avec les Colts l’hiver dernier.

En défensive

Quelques gros noms défensifs seront aussi sur les rangs, mais cette option ne semble pas attirer les équipes par les temps qui courent.

Plusieurs d’entre elles devront se rappeler au moment de l’embauche que tous les entraîneurs à vocation offensive ne deviennent pas des Sean McVay.

Déjà, des postes alléchants sont disponibles chez les Browns et les Packers. Les Jets, Jaguars, Bengals, Broncos, Cardinals et Buccaneers pourraient aussi s’ajouter à la liste. La tendance offensive se poursuivra, mais rien n’assure que chacun touchera le gros lot.

5 points à surveiller

1. Dans le club des 50

Tout a été dit, ou presque, sur la phénoménale saison du quart-arrière des Chiefs, Patrick Mahomes. Celui-ci, avec deux passes de touchés face aux Raiders, pourrait rejoindre Peyton Manning et Tom Brady comme étant les seuls quarts-arrières dans l’histoire à avoir atteint le plateau des 50 passes de touchés en une saison. Manning avait 37 ans et Brady en avait 30. Mahomes n’a que 23 ans.

2. Recrue d’exception

Le porteur des Giants, Saquon Barkley, loge au troisième rang dans la NFL avec 1886 verges de la ligne de mêlée. Face aux Cowboys, s’il ajoute 114 verges à sa récolte, il deviendra le troisième porteur recrue seulement dans l’histoire à terminer avec 2000 verges au total, après Edgerrin James (1999) et Eric Dickerson (1983).

3. Tout un duo !

Les Steelers misent sur l’un des plus productifs duos de receveurs qui soit en Antonio Brown et JuJu Smith-Schuster. Brown, avec 104 réceptions et 1297 verges, deviendra le tout premier receveur à cumuler cinq saisons de plus de 100 réceptions et 1300 verges, si son genou lui permet de jouer. Lui et Smith-Schuster (106 réceptions) pourraient aussi devenir le premier tandem à franchir le cap des 110 réceptions.

4. Le monstre Donald

Le plaqueur des Rams Aaron Donald détient déjà le record du plus grand nombre de sacs à sa position, soit 19,5, cette saison. Face aux 49ers, il tentera d’abattre le record, toutes positions confondues, de 22,5 établi par Michael Strahan, avec les Giants, en 2001. Après lui, Jared Allen (2011) et Justin Houston (2014) ont frôlé cette marque, avec 22 sacs.

5. Place au lundi noir

Il n’y a pas de match lundi soir, mais il ne faudrait pas croire qu’il n’y aura pas d’action dans la ligue. C’est le traditionnel lundi noir où plusieurs entraîneurs-chefs sont congédiés. Même que plusieurs organisations ont tellement soif d’en finir qu’on peut désormais parler de dimanche noir. L’an dernier, sept postes ont dû être pourvus.