Hotel Xcaret Mexico: bienvenue au Paradis!

On aime le Mexique, sa température, ses plages et ses tout-inclus, mais depuis décembre dernier, un nouvel hôtel tout-inclus fait de l’ombre à tous les autres. Posé comme un diamant entre le vert de la jungle et le turquoise de la mer des Caraïbes, l’Hotel Xcaret Mexico est unique. En effet, ce complexe de luxe est non seulement un tout-inclus (all inclusive), mais un plaisir tout-inclus (all-Fun Inclusive) ! Le Journal s’y est rendu.

Après presque une heure de route, à partir de l’aéroport de Cancún, c’est avec un soulagement extrême que l’on accepte la petite serviette rafraîchissante tendue par une hôtesse au sourire éclatant, qui ajoute Welcome to Paradise !

Photo Lise Giguère

Dans le grand hall d’entrée, on découvre rapidement qu’en ce lieu, la culture mexicaine occupe une place prépondérante. À lui seul, le maquillage traditionnel qui couvre la moitié du visage de notre hôtesse suffirait à nous en convaincre, mais notre visite ayant lieu début novembre, alors que le Mexique célèbre sa Fête des morts (du 30 octobre au 2 novembre), une décoration de circonstance se déploie partout sur le site.

Photo Lise Giguère

Un bracelet tout-inclus

Comme dans tous les tout-inclus, on glisse un bracelet autour de notre poignet. Ce dernier ne sert pas qu’à faire savoir au personnel qu’on réside en ces lieux. En fait, il sera notre clé de chambre, notre carte de crédit, notre billet d’entrée et de transport pour les 8 parcs et les deux excursions, il communiquera avec les caméras installées un peu partout sur le site pour nous photographier, etc.

Photo courtoisie, Xcaret Mexico

C’est en quittant le hall d’entrée pour atteindre notre suite (l’hôtel compte 900 suites luxueuses pouvant loger un couple ou une famille) que l’on mesure la beauté et l’ampleur du site dominé par une chapelle où les futurs mariés se bousculent déjà.

La décoration de la chambre fait que l’on se sent vraiment au Mexique. Bien que moderne, très confortable et utilisant les dernières technologies, cette dernière comporte de nombreux éléments rendant hommage aux artisans du Yucatan (carreaux de sol peints à la main à Puebla, coussins brodés par des femmes du Chiapas, hamac en corde se balançant sur chaque balcon, etc.). Lorsqu’à la fin du jour viendra le temps de poser sa tête sur l’oreiller, on y trouvera des bonbons artisanaux.

Photo Lise Giguère

Élégance et bon goût

L’exploration des lieux prendra plus de temps que prévu et c’est à ce moment précis que l’on prendra vraiment conscience de l’immensité des lieux et de l’incroyable aménagement qui a valu à cette propriété écologique d’être le premier et le seul hôtel des Amériques à recevoir la certification EarthCheck pour la planification et la conception. Cette reconnaissance a été accordée après neuf années d’études géologiques, environnementales et hydrologiques visant à garantir que l’écosystème existant a été préservé. Pourtant, il y en a eu des travaux ici !

Photo courtoisie, Xcaret Mexico

Des lieux uniques

Comme à cet endroit, la plage est très rocailleuse et que les vagues y sont très fortes, les concepteurs ont choisi d’éliminer le danger en créant de main d’homme de jolies petites criques, des îlots et des grottes en utilisant de la pierre calcaire, la même que l’on trouve un peu partout ici, particulièrement dans les cénotes. Magnifiquement aménagées ces dernières accueillent des chaises longues, des tables pour des repas romantiques ou se transforment en salle de soins pour le Muluk Spa & Wellness Centre, un sanctuaire de renommée mondiale.

Photo courtoisie, Xcaret Mexico

Disséminés sur le site, les 15 restaurants et bars permettent de savourer la cuisine mexicaine à son meilleur et également des mets internationaux ; mais surtout, chacun d’eux, comme c’est d’ailleurs le cas pour les chambres ou les 8 piscines, offre des vues spectaculaires. Et, comble de plaisir, tous ces endroits sont reliés entre eux par 29 ponts suspendus.

L’Hotel Xcaret Mexico est plus qu’un tout-inclus standard, c’est une expérience de vacances alliant charme, luxe, plaisir, détente, beauté, bain de culture mexicaine et activités en tout genre.

Photo Lise Giguère

Plaisir tout-inclus

Bien qu’il puisse, en ce moment, accueillir près de 2000 personnes, l’endroit est étonnamment calme. Il y a bien sûr la dimension des lieux, l’aménagement qui permet de disperser les gens sur le site, mais il y a surtout l’accès illimité (et gratuit) à ses 6 parcs (Xcaret, Xplor, Xplorfuego, Xenses, Hel-Ha, Honimilxo) et ses deux circuits archéologiques (Xichen Itza et les Xenotes). Ces parcs plairont particulièrement aux amateurs de nature et de sensations fortes dans un environnement naturel : tyrolienne au-dessus de la forêt, plongée en apnée dans un cénote, spectacles traditionnels, etc.

Un tout-inclus classé 5 étoiles, un vrai !

Le plus

L’extraordinaire beauté des lieux et l’aménagement dans le respect de la nature.

Le moins

Difficile pour les personnes à mobilité réduite qui, malgré les ascenseurs, auront de la difficulté à profiter de la plage et des grottes.

À SAVOIR