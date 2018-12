Ils nous ont quittés cette année

L’année 2018 aura été marquée par le départ de plusieurs grands artistes qui laisseront un vide difficile à combler, tant dans le monde de la télévision que dans ceux du cinéma, de la musique et de la scène.

France Gall - 7 janvier

Vingt-cinq ans après un premier diagnostic du cancer du sein, une récidive de la maladie a foudroyé France Gall, l’emportant au mois de janvier dernier. La chanteuse de 70 ans, muse de Michel Berger, laisse derrière elle une panoplie de succès, notamment Poupée de cire, poupée de son et Ella, elle l’a.

Dolores O’Riordan - 15 janvier

La chanteuse des Cranberries n’avait que 46 ans au moment de son décès, en janvier dernier ; Dolores O’Riordan a été retrouvée sans vie dans la baignoire de son hôtel, à Londres. Une autopsie a par la suite révélé que la mort était accidentelle, mais qu’elle était en état d’ébriété avancée lorsqu’elle s’est noyée. Les hommages n’ont pas tardé à abonder, les fans inondant les réseaux sociaux de leurs reprises des succès Zombie ou encore Linger.

Jacques Languirand - 26 janvier

Jacques Languirand a laissé derrière lui un important bagage après avoir œuvré en tant qu’animateur, écrivain, dramaturge, journaliste, directeur de théâtre et comédien au cours de sa carrière. Il est décédé à l’âge de 86 ans, quatre ans après avoir accroché le micro de son émission Par 4 chemins, alors qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.

Miloš Forman - 13 avril

Si le nom de Miloš Forman ne vous est pas familier, ses films sont assurément gravés dans votre mémoire. Le réalisateur d’origine tchèque a mis la main sur l’Oscar du meilleur réalisateur à deux reprises, soit pour Vol au-dessus d’un nid de coucou et Amadeus. Il est décédé cette année à l’âge de 86 ans.

R. Lee Ermey - 15 avril

Bien connu pour ses rôles de dur à cuire dans des films tels que Full Metal Jacket, Apocalypse Now et Massacre à la tronçonneuse, R. Lee Ermey est décédé d’une pneumonie cette année. L’acteur de 74 ans se faisait plus discret depuis quelques années, son dernier rôle devant les caméras remontant au court-métrage Someone Picked the Wrong Girls, en 2013.

Avicii - 20 avril

Une onde de choc a traversé l’industrie de la musique électronique le printemps dernier lorsque le corps d’Avicii a été retrouvé sans vie. Le DJ, de son vrai nom Rim Bergling, s’est enlevé la vie, deux ans après avoir fait ses adieux à la scène.

Verne Troyer - 21 avril

Acteur et vedette de téléréalité, Verne Troyer était surtout connu pour son rôle de Mini Moi dans la saga Austin Powers. Celui qui détenait le record Guinness du plus petit acteur professionnel s’est enlevé la vie à l’âge de 49 ans.

Yvon Trudel - 23 avril

Le réalisateur québécois Yvon Trudel est décédé à l’âge de 83 ans, après avoir passé sa carrière à mettre en lumière le talent des Jean Duceppe, Guy Nadon, Paul Hébert et Monique Aubry. On lui doit les classiques de la télévision Les belles histoires des pays d’en haut, Le temps d’une paix, Rue des pignons, Cormoran et Terre humaine.

Maurane - 7 mai

Maurane venait tout juste d’amorcer son retour sur scène lorsqu’elle est décédée en mai dernier. La chanteuse belge était en spectacle la veille de son décès, et elle enregistrait un nouvel album hommage à Jacques Brel, finalement lancé à titre posthume en octobre dernier. À 57 ans, l’idole des mélomanes a fait une chute accidentelle, et fatale, à son domicile.

Margot Kidder - 13 mai

Pour certains, elle restera à jamais Lois Lane, la dulcinée de Superman. Mais pour d’autres, elle demeurera une des plus grandes Scream Queens de sa génération grâce à sa participation à différents films d’horreur cultes. L’actrice d’origine canadienne Margot Kidder s’est enlevé la vie à l’âge de 69 ans.

Tom Wolfe - 14 mai

L’auteur du roman Le Bûcher­­­ des vanités, adapté au cinéma par Brian De Palma en 1990, est décédé au printemps dernier. Il était alors âgé de 88 ans.

Gabriel Gascon - 30 mai

La carrière du comédien Gabriel Gascon, décédé à l’âge de 91 ans en mai dernier, aura été bien remplie. On a pu le voir tant sur les planches qu’à l’écran, notamment dans Bonheur d’occasion, La misère des riches, Montréal P.Q. et Chartrand et Simone.

Kate Spade - 5 juin

Designer très prisée du gratin hollywoodien, Kate Spade s’est enlevé la vie au printemps dernier à l’âge de 55 ans. Son décès a secoué le milieu de la mode, ainsi que le star-système américain, des stars telles que Bette Midler, Lena Dunham, Mia Farrow et Josh Groban se tournant vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Daniel Pilon - 26 juin

Le comédien Daniel Pilon a été emporté par la maladie à l’âge de 77 ans, après un long combat qui s’est terminé en juin dernier. Durant quatre décennies, il a mené de front une carrière tant au Québec qu’aux États-Unis. Ici, on le connaît entre autres pour ses rôles dans Le viol d’une jeune fille douce, Scoop ou encore Lance et compte, mais chez nos cousins américains, il est surtout connu pour les Dallas et Days of Our Lives.

Joe Jackson - 27 juin

Le patriarche de la famille Jackson s’est éteint l’été dernier. Le père de Michael, Janet, La Toya et compagnie avait 89 ans lorsqu’il a été emporté par un cancer du pancréas. « J’ai vu plus de couchers de soleil qu’il m’en reste à voir. Le soleil se lève quand il est temps, et qu’on le veuille ou non, il se couche quand il est temps », avait-il partagé sur ses réseaux trois jours seulement avant son décès. Les fans ont été nombreux à lui souhaiter une réunion paisible avec son fils Michael, les deux ayant eu une relation plutôt trouble de leur vivant.

Carmen Campagne - 4 juillet

Elle aura bercé une génération entière avec Un bon chocolat chaud, La soupe à mon ami et La moustache à papa avant d’être emportée par le cancer à l’âge de 58 ans. Originaire de la Saskatchewan, Carmen Campagne a vendu plus d’un million d’albums pour enfants, tant au Canada qu’en France, au cours de sa carrière.

Albert Millaire - 15 août

Le monde du théâtre a perdu un de ses monstres sacrés cette année. Le grand Albert Millaire, connu pour son travail sur les planches, mais également au petit et grand écran, est décédé l’été dernier à l’âge de 83 ans. Sa passion inextinguible pour le métier ne l’aura jamais quitté, même dans ses derniers moments. Selon son agence, il parlait de théâtre « jusqu’aux dernières minutes avant son départ ».

Aretha Franklin - 16 août

La reine du soul s’est tue à jamais l’été dernier, emportée par un cancer du pancréas contre lequel elle s’est battue loin des projecteurs. Alors âgée de 76 ans, Aretha Franklin laisse derrière elle un héritage infiniment riche, ponctué des Natural Woman, Chain of Fools, I Say a Little Prayer et autres Think. Pas étonnant que ses six décennies de carrière l’aient établie comme une des plus grandes voix de l’histoire de la musique, vendant au passage plus de 75 millions d’albums et remportant près d’une vingtaine de prix Grammy. Respect, madame Franklin. Respect.

Gilles Pelletier - 5 septembre

Après avoir mené une carrière tant en français qu’en anglais, le comédien Gilles Pelletier nous quittait en septembre dernier. Celui qui a tourné dans plusieurs séries cultes du Québec (Sous un ciel variable, La famille Plouffe) avait également été dirigé par le maître du suspense Alfred Hitchcock et était monté sur les planches de Broadway. Il avait 93 ans lorsqu’il est décédé de causes naturelles.

Lise Payette - 5 septembre

Ministre, auteure, journaliste, animatrice... Lise Payette a porté plusieurs chapeaux au cours de sa longue carrière. Son décès, à l’âge de 87 ans, a ébranlé le Québec entier en septembre dernier, suscitant les hommages de nombreuses personnalités de tous les secteurs. Céline Dion a d’ailleurs partagé un cliché tiré d’une entrevue donnée à Lise Payette en 1992, qualifiant l’échange d’un des « grands moments » de son histoire.

Burt Reynolds - 6 septembre

Le cinéma américain a perdu une légende, cette année, avec le décès de Burt Reynolds. L’acteur de 82 ans a succombé à un arrêt cardiaque, quelques semaines seulement avant d’entamer le tournage du film Once Upon a Time in Hollywood sous la direction de Quentin Tarantino. On se souviendra de lui pour plusieurs classiques du septième art tels que Smokey and the Bandit, Deliverance et, plus récemment, Boogie Nights.

Mac Miller - 7 septembre

Un cocktail fatal de cocaïne, fentanyl et alcool a emporté Mac Miller l’été dernier à l’âge de 26 ans. Le rappeur américain, et ex-petit ami de la chanteuse Ariana Grande, venait tout juste de lancer son dernier album, Swimming.

Charles Aznavour - 1er octobre

L’an 2018 sera celui où la chanson française a perdu le dernier de ses géants. La mort du (selon moi) formidable Charles Aznavour, décédé à la suite d’une défaillance cardio-respiratoire, a provoqué une vague de tristesse à travers la planète entière. Finalement, les fans du chanteur se consolent en se disant que leur idole aura en quelque sorte réalisé son rêve de passer sa vie entière sur scène : il était en concert au Japon quelques jours seulement avant son décès. Charles Aznavour est mort à 94 ans.

Johanne Fontaine - 11 octobre

Johanne Fontaine a finalement accédé au repos éternel, à l’âge de 63 ans, après un très long combat contre le cancer du côlon. La comédienne a fait sa dernière apparition publique au gala des prix Gémeaux, quelques jours seulement avant son décès. Elle y a remporté un prix d’interprétation pour son rôle dans L’Imposteur, événement qui aura sans contredit été le plus marquant de la soirée.

James Karen - 23 octobre

Avec plus de 200 rôles à son actif, la mémoire de James Karen n’est pas sur le point de s’éteindre. On se souviendra encore longtemps de son travail dans M.A.S.H., La femme bionique, Les hommes du président et Poltergeist.

James Karen aurait eu 95 ans le 28 novembre.

Francis Lai - 7 novembre

Ses mélodies ont été chantées par certaines des plus grandes voix, de Ginette Reno à Dalida, en passant par Mireille Mathieu, Johnny Hallyday et Elton John. Au cinéma, elles ont accom­pagné, entre autres, Un homme et une femme, puis Une histoire d’amour. Le compositeur Francis Lai nous a quittés à l’âge de 86 ans cette année.

Stan Lee - 12 novembre

Spiderman, Hulk, Iron Man, Black Panther et tous les X-Men sont désormais orphelins : leur créateur, la légende de la bande dessinée Stan Lee, est décédé le mois dernier à l’âge de 95 ans. Il laisse donc dans le deuil des légions de superhéros, mais également d’innombrables fans à travers le monde.

Claude Péloquin - 25 novembre

Celui qu’on surnommait le poète maudit a été emporté le mois dernier par un cancer qu’il a combattu dans le silence. L’auteur de la chanson Lindberg avait alors 76 ans.

Bernardo Bertolucci - 26 novembre

Le réalisateur et scénariste italien Bernardo Bertolucci a mené une carrière tant dans son pays natal qu’à Hollywood, se glissant derrière la caméra pour, entre autres, Le dernier empereur et le classique Le dernier tango à Paris. Il est décédé le mois dernier à l’âge de 77 ans.

Penny Marshall - 17 décembre

La réalisatrice Penny Marshall est décédée peu de temps avant les Fêtes, à l’âge de 75 ans. Durant sa carrière, elle a dirigé certaines des plus grandes stars hollywoodiennes telles que Madonna, Tom Hanks, Denzel Washington, Robert De Niro et Robin Williams.