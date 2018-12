Ils ont marqué 2018... pour le meilleur ou le pire

Dans une année dominée par la politique et le mouvement #MeToo, François Legault, Gilbert Rozon et Éric Salvail sont ceux qui ont le plus marqué l’esprit des Québécois, l’un pour le meilleur et les deux autres pour le pire.

« Il ne s’agit pas d’un concours de popularité. Les gens qui ressortent dans les deux palmarès sont ceux qui ont marqué l’actualité en 2018 et qui ont touché les gens, soit de manière positive ou négative », dit Jean-Marc Léger, président et fondateur de la firme Léger/Marketing.

Selon lui, les personnalités qui trônent au haut des top 10 sont le reflet des deux sujets qui ont dominé l’actualité et obtenu l’intérêt de la population cette année : la politique et les scandales sexuels.

« D’un côté, on a les François Legault qui ont performé, Justin Trudeau aussi. On a eu droit à une année très politique, mais aussi #MeToo », souligne M. Léger.

Très négatif

À la lumière des résultats du dernier sondage Léger, on comprend que Gilbert Rozon et Éric Salvail ont été vus de manière particulièrement négative par les Québécois, en récoltant respectivement 39 % et 38 % chez les 1008 répondants à qui on a demandé les noms de trois personnalités ayant marqué l’année positivement ou négativement.

Même si leurs scandales ont éclaté en octobre 2017, la médiatisation constante de l’avancée de leurs dossiers respectifs a permis que leurs déboires demeurent frais dans l’esprit de la population, croit Jean-Marc Léger.

« Ils se sont retrouvés sur presque toutes les listes des gens sondés. Ce sont deux cas majeurs qui ont touché les gens. Dans la spirale de dénonciations, ils sont ceux qui ont incarné le #MeToo au Québec », soutient-il.

Aimé et détesté

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a trouvé sa place autant du côté du positif que négatif, signe qu’il s’agit « d’un politicien à polémique », selon Jean-Marc Léger.

« On est à la veille de la prochaine élection, c’est bon et mauvais pour lui », croit-il, qualifiant la situation de particulière.

Or, le sondage révèle que la majorité des répondants anglophones l’ont choisi au premier rang comme impact positif

« Les francophones sont bien plus négatifs par rapport à lui », constate M. Léger.

Les personnalités ayant trouvé leur place dans le palmarès négatif ne sont pas « les plus détestés du Québec », nuance Jean-Marc Léger.

« Il faut faire attention avec un palmarès comme celui-là. On retrouve des gens qui ont marqué l’actualité de manière très différente, à leur façon. On a des politiciens qui ont fait leur possible, un Hubert Lenoir qui a fait réagir et des personnes qui ont commis des crimes. Ce n’est pas pareil du tout », affirme-t-il.

Selon lui, la liste des gens vus négativement par les Québécois seront ceux qui seront parodié au prochain Bye-Bye », illustre-t-il.

« C’est parce qu’ils dérangent », conclut M. Léger.