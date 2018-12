Jamie Benn et Tyler Seguin discrets face aux Red Wings

La sortie virulente du président et chef de la direction des Stars de Dallas, Jim Lites, à l’endroit de Jamie Benn et Tyler Seguin a semblé fouetter ses troupes, mais pas les principaux intéressés. En effet, les deux attaquants ont fourni une maigre contribution dans le gain de 5 à 1 des Stars face aux Red Wings de Detroit, samedi soir, à Dallas.

Seguin a obtenu une mention d’aide tandis que Benn a été blanchi de la feuille de pointage. Les deux attaquants, qui ont cumulé ensemble trois tirs au but, ont terminé la rencontre avec un différentiel de 0.

C’est plutôt Alexander Radulov qui a tiré son épingle du jeu en inscrivant deux buts pour la formation texane. Jason Spezza et Blake Comeau ont chacun récolté un but et une aide tandis que Radek Faksa a amassé deux mentions d’aide.

Ben Bishop a également été solide devant la cage des Stars, ne cédant qu’une fois seule fois, devant Dylan Larkin, en désavantage numérique. Le gardien de 32 ans a réalisé 32 arrêts.

Dans une entrevue accordée vendredi au site The Athletic, au lendemain d’une victoire de 2 à 0 des Stars sur les Predators de Nashville, Lites avait comparé le jeu offert par Benn et Seguin à de la merde de cheval.

Les Blues goûtent à la médecine de Crosby

À St. Louis, Sidney Crosby a récolté pas moins de quatre points dans une victoire facile de 6 à 1 des Penguins de Pittsburgh sur les Blues.

Le capitaine des Penguins a été le premier à s’inscrire à la marque. Il a ainsi touché la cible pour une 17e fois en 2018-2019. Crosby a poursuivi son travail de démolition en récoltant des mentions d’aide sur les buts de Zach Aston-Reese, Jake Guentzel et Kristopher Letang.

D’ailleurs le défenseur québécois a connu une bonne soirée de travail, ajoutant deux passes décisives à sa récolte offensive.

Les autres filets des vainqueurs ont été inscrits par Juuso Riikola et Evgeni Malkin, tandis que l’unique but des Blues a été l’œuvre de David Perron.