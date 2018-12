La femme de Mohamed Ali apporte son soutien à Adonis Stevenson

Au cours des dernières semaines, de nombreux acteurs du monde de la boxe, dont la femme de Mohamed Ali, ont manifesté leur soutien à Adonis Stevenson, qui a été plongé dans un coma artificiel à la suite de son combat contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk.

La famille du boxeur a publié samedi une vidéo sur son compte Instagram où l’on voit plusieurs personnalités exprimer leur support à l’ex-champion du monde des mi-lourds de la WBC.

La vidéo s’amorce avec le témoignage de la femme du légendaire Mohamed Ali.

«Je prie pour toi, je pense à toi et je te souhaite un rétablissement complet, comme je sais que l’aurait aussi souhaité Mohamed», a dit Lonnie Ali.

En plus de Mme Ali, la vidéo comprend notamment des mots d’encouragement des boxeurs Gennady Golovkin, Ray Lewis et Chad Dawson.

Gvozdyk aussi

Son dernier adversaire a également tenu à souligner le courage de Stevenson.

«Adonis, tu es un homme fort et je veux que tu continues de l’être. Je te souhaite un retour à la santé rapide», a exprimé Gvozdyk.

La famille du boxeur a exprimé ses remerciements sous la publication.

«Au nom d’Adonis, merci à tous nos amis, athlètes et partisans, qui nous ont contactés et qui ont envoyé de l’amour à notre champion. Votre support a été réconfortant et extrêmement touchant», a-t-elle écrit.

Le 1er décembre dernier, Gvozdyk a passé le K.O. à Stevenson au 11e round. Le Montréalais de 41 ans a ensuite retraité au vestiaire avec difficulté et son état de santé s’est rapidement détérioré. Il a ensuite été transféré à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec où il a été placé dans un coma artificiel.

Trois semaines plus tard, la famille de Stevenson a révélé que ce dernier s'était réveillé et qu’il poursuivrait sa convalescence en privé.