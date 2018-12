L’anxiété, un problème envahissant

Peur de traverser le tunnel ? D’être coincé dans un embouteillage sur un pont ? Mal au ventre avant les examens de fin de session ? Boule dans la gorge ? Deux spécialistes, Johanne Lévesque, docteure en neuropsychologie clinique, et Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport démystifient l’anxiété et ses ravages dans leur nouveau livre, Anxiété, sois mon invitée.

Dans ce bouquin essentiel pour comprendre le problème, les spécialistes expliquent ce qu’est l’anxiété et partagent des témoignages de gens qui sont aux prises avec ses symptômes et ses conséquences. Ils fournissent aussi des pistes pour les traitements, qui vont de la médication à la musicothérapie.

L’anxiété est un problème de plus en plus important au Québec, note la D re Lévesque.

Le problème peut vite prendre des proportions inattendues. « Je dis tout le temps à mes patients que l’anxiété, c’est comme de la mauvaise herbe dans un gazon : si on ne l’arrache pas en partant, six mois plus tard on n’a plus de gazon, juste de la mauvaise herbe. L’anxiété, c’est quelque chose qui se généralise à un paquet de situations vraiment rapidement. C’est très important d’agir vite quand on constate les signaux. »